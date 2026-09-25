Qué día es feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV: la fecha confirmada

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y el Gobierno nacional confirmó un feriado nacional y dos días no laborables para facilitar los operativos y la participación de los fieles católicos en las diferentes actividades del sumo pontífice. La provincia de Buenos Aires contará con dos días de descanso: el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre.

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Visita del Papa León XIV: por qué es feriado en la provincia de Buenos Aires

El sumo pontífice visitará Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Su agenda cuenta con varias actividades en la provincia de Buenos Aires, como la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el lunes 9 y la misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján el miércoles 11.

El objetivo de establecer feriados en diferentes jurisdicciones es facilitar que los católicos puedan acercarse a los actos centrales y que el resto de los habitantes no vean tan afectadas sus rutinas diarias.

La provincia tendrá feriados el lunes 9 y miércoles 11 de noviembre por la visita del Papa

Cómo queda el calendario de feriados por la visita del Papa

El esquema de feriados contempla diferentes jornadas según las actividades en cada jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre será feriado nacional , afecta a todo el territorio argentino.

, afecta a todo el territorio argentino. Martes 10 será feriado en Córdoba debido a la visita del pontífice en la provincia.

debido a la visita del pontífice en la provincia. El miércoles 11 feriado en la ciudad y provincia de Buenos Aires.

El detalle de la agenda del Papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

16:30: Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”. Acogida oficial.

17:00: visita al monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente de la Argentina.

18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK). Discurso del Santo Padre.

Lunes 9 de noviembre de 2026

09:15: visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

11:30: santa misa en el Monumento de los Españoles. Homilía del Santo Padre.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre

18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre de 2026

07:30: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

15:15: encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

16:55: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre de 2026