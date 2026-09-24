Qué día es feriado en CABA por la visita del papa León XIV: la fecha confirmada

La visita del papa León XIV movilizará a miles de personas en toda Argentina y, ante la expectativa de misas multitudinarias, el Gobierno decretó un feriado nacional el lunes 9 de noviembre y otro específico para la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 11 de noviembre.

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Visita del Papa León XIV: por qué es feriado en CABA

El Papa estará en Argentina durante cuatro días y, si bien se dispuso un feriado nacional que parará a todo el país el lunes 9, hay un día no laborable que regirá para la provincia y Ciudad de Buenos Aires: el 11 de noviembre. El objetivo de los feriados limitados a las jurisdicciones es que los fieles de distintos puntos del país puedan sumarse a los actos religiosos centrales y que las personas no vean tan afectadas sus rutinas por los movimientos masivos y la congregación de personas.

Los asuetos en CABA se dan por la cantidad de actividades que el sumo pontífice realizará en el territorio porteño, ya que tras arribar al país el domingo participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, visitará el Monumento General San Martín, tendrá una reunión con el presidente Javier Milei y participará de un evento en el Palacio Libertad.

Durante la estadia del Papa un feriado nacional y un día no laborable para la ciudad de Buenos Aires

Mientras que el lunes 9 (feriado nacional) el Papa encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Luego recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y se reunirá con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos.

Mientras que el martes 10 viajará a Córdoba (día no laborable en el suelo cordobés) para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantener encuentros con miembros de la Iglesia. Finalmente, el miércoles visitará el Complejo Penitenciario Federal y encabezará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que se espera será masiva, antes de partir rumbo a Perú.

Qué cortes y operativos habrá en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del Papa

El Gobierno porteño adelantó que durante la visita del Papa se cortarán diferentes calles y toda un área alrededor del lugar donde se aloje el sumo pontífice, específicamente del Monumento de los Españoles hasta la avenida Udaondo. Además, la avenida del Libertador estará cortada el lunes 9 y el martes 10 noviembre, por los operativos de la misa central y la reunión con los jóvenes.

Los cortes afectarán también a la Provincia, al respecto el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó: “El Papa se mueve por tierra, y eso significará cortar el tránsito desde la ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, donde se va a visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, ida y vuelta”.