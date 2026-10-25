Lula vs.Flávio Bolsonaro: qué proponen sobre economía, seguridad y salud para el balotaje en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro proponen caminos diferentes para el período presidencial 2027–2030 que se definirá este domingo 25 de octubre en el balotaje. Sus plataformas electorales contrastan en el papel del Estado, los derechos laborales y la seguridad. Pero también comparten herramientas, como la salud digital y la articulación con prestadores privados para reducir las listas de espera.

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La comparación surge de las plataformas que ambas candidaturas presentaron ante la justicia electoral. El programa de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), combina compromisos para un nuevo mandato con un balance de su gestión. El de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), plantea una reorganización del Estado y cambios económicos, penales e institucionales. Distinguir las medidas vigentes de las nuevas promesas es central para entender qué propone cada uno.

¿Qué proponen Lula y Flávio Bolsonaro para la economía?

Lula propone mantener el marco fiscal, que regula el crecimiento del gasto público, y combinarlo con inversión, política industrial y una estructura tributaria más progresiva. Su plataforma sostiene la continuidad de la Nova Indústria Brasil y del Novo PAC, el programa de inversiones en infraestructura.

En ese balance, el documento menciona inversiones del Novo PAC por R$ 1,3 billones hasta finales de 2026, con recursos del presupuesto federal, empresas estatales, capital privado y financiamiento. No corresponde presentar esa cifra como un nuevo compromiso de inversión para 2027–2030.

Lo mismo ocurre con la exención del impuesto a la renta para quienes ganan hasta R$ 5.000 mensuales: el programa la describe como una medida ya implementada. También destaca la reforma tributaria del consumo, que contempla una canasta básica exenta y un mecanismo de devolución de impuestos para los sectores de menores ingresos.

Flávio Bolsonaro propone recortar al menos diez ministerios, reducir cargos políticos y gastos administrativos y revisar las reglas fiscales. Su plataforma plantea modificar la reforma tributaria para reducir la carga sobre el consumo y vincula el ordenamiento de las cuentas y la reducción de la deuda con el objetivo de bajar los intereses y la inflación. Se trata del argumento económico de la candidatura, no de un resultado automático.

La diferencia central está en cómo distribuir recursos y promover el crecimiento: Lula prioriza la continuidad de la inversión y las políticas públicas; Flávio plantea reducir la estructura administrativa y ampliar el espacio de la iniciativa privada.

¿Qué cambiaría para los trabajadores y los programas sociales?

Lula propone mantener la valorización del salario mínimo por encima de la inflación, fortalecer la protección de los trabajadores de aplicaciones y avanzar hacia una jornada semanal de 40 horas sin reducción salarial, junto con el fin del esquema de seis días de trabajo y uno de descanso.

Flávio Bolsonaro plantea reducir el costo de la contratación formal y dar mayor peso a la negociación entre trabajadores y empleadores. Su programa incluye contratos especiales para jóvenes que buscan su primer empleo y desocupados mayores de 50 años.

En asistencia social, el PL no propone eliminar de manera general los programas de transferencias. Los presenta como un punto de partida hacia la autonomía económica y los vincula con capacitación e inserción laboral. También plantea impedir que sus recursos se destinen a apuestas en línea. El PT propone sostener la protección de ingresos y fortalecer Bolsa Família.

¿Cómo enfrentarían al crimen organizado?

El programa de Lula prioriza la inteligencia, la coordinación entre fuerzas y la investigación de los circuitos financieros del crimen organizado. Propone fortalecer el Sistema Único de Seguridad Pública, el control de armas y municiones y la cooperación entre el gobierno federal, los estados y los municipios.

La plataforma también compromete la creación de un Ministerio de Seguridad Pública una vez aprobada la enmienda constitucional de seguridad. No la presenta como una decisión independiente de esa reforma.

Flávio Bolsonaro propone clasificar a facciones como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho como organizaciones narcoterroristas. Su programa combina el endurecimiento penal con la construcción de cinco presidios de máxima seguridad, la reducción de la edad de responsabilidad penal y un sistema de reconocimiento facial con más de un millón de cámaras.

También plantea desplegar de forma permanente efectivos de la Marina y la Fuerza Aérea en puertos y aeropuertos. Las medidas de vigilancia y las modificaciones penales son instrumentos distintos y deben evaluarse por separado: sus efectos dependen de las reglas de aplicación, los controles y los cambios legales que requieran.

¿Qué ofrecen en políticas de cuidados y derechos de las mujeres?

Lula propone ampliar la Política Nacional de Cuidados y apoyar las Cuidotecas, espacios de acogida para niños de 3 a 12 años, destinados a liberar tiempo de quienes están a cargo de su cuidado. Su plataforma también contempla infraestructura comunitaria, formación de cuidadores y una mayor implementación de la Ley de Igualdad Salarial.

Flávio Bolsonaro presenta el programa Brasil por Elas, con una plataforma de servicios y la asistente virtual ClarIA, pensada para orientar a las mujeres y facilitar el acceso a atención y protección.

Su propuesta de voucher-creche prevé cubrir una institución privada acreditada cuando no haya una vacante pública, hasta que esa vacante esté disponible. El plan también incluye una Red Nacional de Cuidados, centros de día y atención domiciliaria para personas mayores y con discapacidad.

Por lo tanto, la comparación no enfrenta una política de cuidados con su ausencia: ambas plataformas la incluyen, aunque difieren en el diseño y la articulación entre el Estado y otros prestadores.

¿Qué diferencias y coincidencias hay en salud?

Lula propone fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), la atención primaria, Mais Médicos y Brasil Sorridente. Sobre Mais Médicos, el documento afirma que el programa se duplicó durante la gestión y plantea continuar la radicación de profesionales y su formación: no anuncia una nueva duplicación para el próximo mandato.

También propone profundizar Agora Tem Especialistas, ampliar horarios de atención y continuar las alianzas con hospitales privados para ofrecer exámenes y cirugías al SUS a cambio de créditos financieros o de deudas.

Flávio Bolsonaro plantea actualizar la tabla de remuneraciones del SUS y contratar servicios y estudios de la red privada en horarios ociosos para reducir las listas de espera.

La colaboración con prestadores privados no es exclusiva del PL. Ambos programas contemplan esa herramienta, además de digitalización, telemedicina e historias clínicas electrónicas. La comparación debe centrarse en cómo se financiaría y organizaría la atención, no en una oposición absoluta entre sistema público y privado.

¿Qué plantean para la educación?

Lula prioriza ampliar la educación pública de jornada completa, fortalecer Pé-de-Meia —el incentivo económico para favorecer la permanencia en la enseñanza media— y expandir los Institutos Federales y las universidades.

Flávio Bolsonaro propone alfabetización mediante el método fónico, expansión de las escuelas cívico-militares y vouchers educativos donde falten vacantes públicas. También plantea un préstamo para estudios superiores cuyo pago quede vinculado a los ingresos del graduado.

El documento del PL utiliza la expresión educación sin “adoctrinamiento político-partidario”. Esa formulación corresponde a la candidatura: no debe presentarse como un diagnóstico comprobado sobre las escuelas brasileñas.

¿Qué proponen sobre ambiente y política exterior?

El programa de Lula reafirma la meta de deforestación neta cero para 2030. El de Flávio Bolsonaro propone deforestación ilegal cero para 2029. No son compromisos equivalentes: además del plazo, cambia qué se busca medir y eliminar.

Lula vincula su agenda ambiental con la transición energética, la política industrial y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre. En política exterior propone profundizar el Mercosur, la integración sudamericana y la cooperación con los BRICS y el Sur Global.

Flávio Bolsonaro plantea incentivos para la conservación y una inserción internacional centrada en la apertura económica y los acuerdos comerciales. Su programa propone retomar el cronograma de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿Qué cambios necesitan aprobación legislativa?

Las plataformas no son normas vigentes. Las reformas constitucionales necesitan aprobación del Congreso, y la ejecución de programas requiere presupuesto y, según el caso, coordinación con estados y municipios.

Entre las modificaciones institucionales del PL aparece el fin de la reelección para presidente de la República. No se trata de eliminar un límite para permitir más mandatos consecutivos, sino de suprimir la posibilidad de reelección presidencial.