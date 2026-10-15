Tras impulsar la reforma laboral que agregó un día más de fin de semana en todo Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue más allá y anunció que llevará al Congreso otro proyecto para habilitar un pase libre de transporte "en todas las ciudades del país". Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X, que acompañó con un video suyo presentando la medida. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) que es el momento de hacerlo "porque el trabajador y la trabajadora merecen más que tiempo para descansar".

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Mientras en Brasil se vive una escalada de tensión por el balotaje de finales de octubre, la Cámara alta de Brasil aprobó la eliminación del esquema 6 por 1, que fijaba seis días de trabajo por uno de descanso, y agregó un día más de fin de semana. Se redujo así la semana laboral de 44 a 40 horas y sin recorte salarial. La iniciativa se convirtió una victoria política importante para Lula a pocos días antes de la segunda vuelta.

Ahora el líder del PT fue más allá y quiere apuntar más alto con la aprobación de un pase libre de transporte "para todos los trabajadores" de Brasil, disponible para los fines de semana.

"¡Conquistamos el final de la escala 6x1 y ahora es hora de avanzar aún más! Voy a enviar al Congreso Nacional una PEC para garantizar pase libre los fines de semana en todas las ciudades brasileñas que tengan transporte colectivo", escribió el mandatario y candidato oficialista brasileño, en su cuenta de X. Y agregó: "Porque el trabajador y la trabajadora merecen más que tiempo para descansar".

"Merecen tiempo para pasear, llevar a los hijos al parque, visitar a los amigos, conocer la ciudad y disfrutar de la vida al lado de quienes aman. ¡Menos tiempo trabajando, más tiempo viviendo con la familia!", agregó Lula en su publicación.

Brasil: expresidentes de derecha de la región y España expresaron su apoyo a Flávio Bolsonaro

A pocos días de la segunda vuelta en Brasil, distintos ex mandatarios de derecha de la región se metieron de lleno a opinar en los comicios y expresaron su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, que enfrentará el 25 de octubre al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo hicieron a partir de un comunicado, titulado "Un Brasil que avance por el camino de la libertad". Entre los firmantes está Mauricio Macri.

"Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en América Latina y el Caribe, expresamos nuestro respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro a la Presidencia de la República Federativa de Brasil", rezó el texto.

Los expresidentes que firmaron el texto fueron Iván Duque (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Guillermo Lasso Mendoza (Ecuador), Mariano Rajoy (España), Mireya Moscoso (Panamá), Vicente Fox (México), Jamil Mahuad (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia). También aparece Juan Guaidó, expresidente autoproclamado de Venezuela, y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.