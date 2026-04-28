Los operadores de redes eléctricas europeas buscan un mejor control de las subidas de tensión

FOTO DE ARCHIVO. Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión durante la puesta de sol en una subestación eléctrica, en las afueras de Ronda, Andalucía, España

Los operadores de redes eléctricas de la Unión Europea quieren que las autoridades regulen todas las nuevas centrales eléctricas para ‌ayudar a controlar las fluctuaciones ‌de tensión y evitar el tipo de apagones que afectaron al sistema eléctrico español hace un año, dijo a Reuters el presidente de la asociación europea de operadores de redes eléctricas antes del aniversario.

Varias investigaciones han revelado que una subida de tensión fue la causa probable del apagón que dejó a gran parte de España y ​Portugal a oscuras hasta ⁠por 16 horas el 28 de abril de 2025.

No todas las ‌centrales eléctricas pueden controlar el voltaje de forma dinámica, ⁠lo cual es clave para mantener la ⁠estabilidad de la red. Tradicionalmente, las centrales de gas y otras centrales convencionales son capaces de controlar el voltaje, mientras que las centrales ⁠solares pueden necesitar estar equipadas para hacerlo.

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Los operadores de redes ​europeos han instado a que se modifique un ‌conjunto de normas, los denominados códigos ‌de red de conexión, que establecen los requisitos para los generadores ⁠de energía —tanto convencionales como renovables— y otras partes de los sistemas eléctricos en toda Europa. Las normas revisadas garantizarían que, ante una oscilación de tensión, todos los nuevos generadores de energía puedan reaccionar de ​forma dinámica.

"Pedimos ‌una revisión de estos códigos de red para poder añadir requisitos de control de tensión para todo tipo de nueva generación", dijo Damián Cortinas, presidente del consejo de ENTSO-E.

"La buena noticia es que esto no es realmente complicado de ⁠hacer. No se trata de alta tecnología; sabemos cómo hacerlo desde hace mucho tiempo".

Tras el apagón, España actualizó sus normas estableciendo obligaciones de control de tensión en la red eléctrica para las centrales, con el fin de ampliar el papel que desempeñan las plantas renovables.

Nunca antes se había producido un apagón causado por picos de tensión en cascada y no era algo ‌que los operadores estuvieran estudiando antes del apagón ibérico, señaló Cortinas. Desde entonces, los operadores tienen en cuenta esta posibilidad a la hora de gestionar las redes.

El informe de ENTSO-E sobre el apagón analizó sus causas fundamentales y ofreció recomendaciones para reforzar las redes eléctricas de Europa con ‌el fin de evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro.

España ha sido pionera en Europa en la integración de nuevas fuentes de generación ‌y algunas medidas ⁠son específicas del país, señaló Cortinas.

Sin embargo, dado que los países de toda la región avanzan en la ​misma dirección para descarbonizar sus sistemas, un número significativo de esas medidas debería aplicarse a toda la región, dijo.

Con información de Reuters