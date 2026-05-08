La presidenta del BCE se muestra escéptica respecto a las criptomonedas estables en euros

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresó el viernes su escepticismo respecto a la necesidad de las criptomonedas estables vinculadas al euro, afirmando que podrían obstaculizar la labor del propio BCE y agravar cualquier crisis financiera.
Varios grandes bancos de la zona del euro, entre ellos Société Générale, han estado trabajando en criptoactivos vinculados al euro, tratando de abrirse camino en un mercado dominado por el dólar estadounidense y creando instrumentos que, según esperan algunos, impulsarán el atractivo de la moneda única.
Sin embargo, Lagarde dijo que los argumentos a favor de las monedas estables denominadas en euros son "mucho más débiles de lo que parecen", ya que están sujetas a retiradas masivas de fondos durante las turbulencias del mercado y debilitan la capacidad del BCE para llegar a todos los rincones de la economía con su política monetaria de tasas de interés.
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"Estos inconvenientes (...) superan las ventajas a corto plazo en las condiciones de financiación y el alcance internacional que podrían ofrecer las monedas estables denominadas en euros", dijo en España. "Si queremos reforzar el atractivo internacional del euro, las criptomonedas estables no son una forma eficaz de hacerlo".
Con información de Reuters