La guerra de Trump no para: aumentó hasta 245% los aranceles a China Desde el gigante asiático respondieron que están dispuestos a negociar, pero que "no temen" y que no cederán. La rivalidad entre las dos superpotencias escala a niveles históricos.

16 de abril, 2025 | 13.58 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareciera estar dispuesto a dejar todo en su guerra comercial contra su mayor competidor, China. Ahora, anunció que ya aumentó hasta un 245% los aranceles contra el gigante asiático, que respondió rápidamente que no cederán y que "no temen" seguirle los pasos al presidente estadounidense en el camino de la disputa por el mercado global. Aún así, dijeron que están dispuestos a negociar. La decisión de la Casa Blanca fue informada el martes por la noche mediante un comunicado, en el que también se especifica que la medida administrativa firmada por el mandatario implica también una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones sobre "recursos vitales" -que significa la compra de recursos naturales como energía, agua y alimentos-, así como explicaciones sobre las tarifas recíprocas que están vigentes desde el 2 de abril pasado, tras lo que Trump llamó "The Liberation Day" (El Día de la Liberación). "Desde el primer día, el presidente Trump implementó su política comercial 'América Primero' para que la economía estadounidense volviera a prosperar", apuntó el comunicado. MÁS INFO Guerra Comercial Otra marcha atrás: Trump eximió a smartphones y monitores China, que desde el primer momento respondió con la suba de tarifas contra Estados Unidos ante cada medida, salió a responder nuevamente: "Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de ejercer una presión extrema, dejar de amenazar y chantajear, y dialogar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Esta guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos... China no quiere una pelea, pero tampoco le teme", añadió Lin durante una conferencia de prensa diaria. Hace unos meses, China prohibió las exportaciones a Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y otros materiales clave de alta tecnología con posibles aplicaciones militares. Esta misma semana, China suspendió las exportaciones de seis metales pesados ​​de tierras raras, así como de imanes de tierras raras, para cortar el suministro de componentes esenciales para fabricantes de automóviles, fabricantes aeroespaciales, empresas de semiconductores y contratistas militares de todo el mundo. "China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional, incluida la UE, para intensificar la comunicación y la coordinación, compartir oportunidades de desarrollo, ampliar la apertura y la cooperación y lograr beneficios mutuos", había afirmado Lin este lunes, que además llevó el reclamo contra Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Se trata de una maniobra típica de unilateralismo, proteccionismo e intimidación económica, lo que perjudica gravemente los intereses de China, la UE y el resto del mundo", también denunció. TWITTER

