La gran temporada deportiva de Trump comienza con combates de la UFC en el jardín de la Casa Blanca

FOTO DE ARCHIVO: Continúan las obras de construcción de un recinto temporal que albergará el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

La ​serie de eventos deportivos de gran repercusión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza esta semana en Washington, en un momento en que el mandatario estadounidense está deseoso de proyectar una ‌imagen de fortaleza tanto en el país ‌como en el extranjero.

A instancias de Trump, la Ultimate Fighting Championship (UFC) organizará una serie de combates de artes marciales mixtas en el jardín de la Casa Blanca el domingo. El evento coincide con el Día de la Bandera, una festividad poco celebrada que conmemora la adopción de la bandera estadounidense, y con el 80.º cumpleaños de Trump.

También convenció a IndyCar para que celebre una carrera de Gran Premio alrededor de la Explanada Nacional en Washington, D.C., a finales de verano. Además, la Copa Mundial de la FIFA, cuya organización fue ​adjudicada a Estados Unidos, Canadá ⁠y México en 2018 durante la primera presidencia de Trump, comenzó esta semana.

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"Vamos a dar a conocer ‌nuestro país durante todo ese fin de semana gracias al entorno que tenemos", dijo ⁠Bud Denker, presidente del Gran Premio Freedom 250 y de ⁠Penske Corp. "Realmente creo que le entusiasma (a Trump) que esto aporte positividad a nuestro país cuando la necesitamos".

Las autoridades estadounidenses esperan aprovechar el impulso de estos eventos para promocionar los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en ⁠Los Ángeles, y elevar la imagen geopolítica del presidente.

El Congreso creó una comisión no partidista para ​planificar los actos en torno al 250.º aniversario del país, pero el ‌Gobierno de Trump creó su propio grupo, Freedom 250, ‌que ha programado eventos como las peleas de la UFC y la carrera de coches.

Los líderes ⁠mundiales han tomado nota del interés de Trump por los deportes. En diciembre de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA. Al mes siguiente, Trump ordenó una misión militar en Venezuela para derrocar a su líder, Nicolás Maduro, seguida varias semanas ​después de ataques ‌contra Irán.

Casi inmediatamente después de las peleas de artes marciales mixtas de la UFC, Trump tiene previsto visitar Francia para una reunión de los líderes del G7. Las autoridades francesas retrasaron el inicio de la reunión para evitar que coincidiera con el evento de la UFC, según informaron los medios locales.

Trump ha calificado las peleas de la UFC como "el mayor espectáculo del ⁠mundo" y ha comparado el estadio "Claw" de la UFC, que se alza sobre el Jardín Sur de la Casa Blanca, con la Torre Eiffel de París.

Algunos críticos acusan al presidente de "lavado deportivo", o de utilizar eventos deportivos para reforzar su imagen ante preocupaciones sobre cuestiones de derechos humanos, control de la inmigración y conflictos internacionales.

"Solemos hablar de lavado deportivo cuando nos referimos a dictadores o a países ricos en petróleo", dijo Nick Watanabe, que estudia gestión del deporte y el entretenimiento en la Universidad de Carolina del Sur. "Sin duda, esto se aplica a Estados Unidos".

El ‌secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, describió el crecimiento de la UFC y las peleas en la Casa Blanca como "la definición del poder diplomático blando estadounidense". Anunció una colaboración público-privada con la UFC para incorporar los deportes de combate a los esfuerzos diplomáticos del Departamento de Estado. Rubio no especificó los acuerdos financieros.

Los críticos han establecido comparaciones con los países del golfo Pérsico que invierten en organizaciones de deportes de combate, incluida la UFC, ‌para proyectar influencia y desviar la atención de su historial en materia de derechos humanos.

"Es él quien está aprovechando este momento oportuno y quien está tratando de situarse al frente de los 250 años de la república estadounidense", dijo ‌Watanabe. "No hay nada sutil en ⁠ello, creo. Quiere mostrar a todo el mundo que Estados Unidos es grande y que él es el único líder".

Los aliados de Trump afirmaron que los eventos reflejan ​la pasión de toda la vida de Trump por el deporte, su perspicacia empresarial y sus esfuerzos por asegurar su legado como presidente transformador. Los representantes de la Casa Blanca no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters