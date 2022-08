El premier italiano Draghi pide a la gente votar en las elecciones de septiembre

El primer ministro italiano, Mario Draghi, quien presentó su dimisión a mediados de julio pero continúa a cargo de la administración del Estado hasta que se elija a su sucesor, pidió hoy que la gente vaya a votar en las elecciones del 25 de septiembre, en medio de pronósticos de que la abstención podría superar el 30%.

"A los italianos les digo: vayan a votar", planteó Draghi al hablar en el denominado Encuentro de Rimini, un evento anual organizado por el grupo católico Comunión y Liberación en esa ciudad del norte de Italia.

El pedido de Draghi se da luego de que las últimas encuestas advirtieran sobre una posible abstención electoral superior al 30% y con el riesgo de que quienes no voten marquen un nuevo récord.

Un sondeo de Ipsos mostró esta semana que al momento el 27,2% de los electores no votará, que un 10,8% no sabe si hacerlo y que otro 5,8% aún no sabe a qué fuerza elegir.

Las últimas elecciones, en 2018, marcaron la afluencia más baja de la historia, con 72,93% del padrón sufragando para diputados y el 72,99% para senadores, una caída del 2,3% frente a los comicios de 2013.

El presidente Sergio Mattarella convocó las elecciones para el 25 de septiembre luego de la renuncia que Draghi presentó en julio tras perder la confianza de algunos partidos que sostenían su Ejecutivo, por lo que la campaña electoral transcurre de forma inédita durante el verano italiano.

Con información de Télam