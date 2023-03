Netanyahu cedió a la presión popular y anunció una pausa en su reforma judicial

No la archivó, como le reclamaban, solo anunció que se tomará "un tiempo" para "darle una chance real a un verdadero diálogo". Además, acusó a manifestantes de intentar desatar una "guerra civil" y, para evitar una ruptura de su Gobierno, le entrega la Guardia Civil a su aliado de extrema derecha.

En medio de una crisis pocas veces vista en Israel, que incluyó huelgas y protestas multitudinarias organizadas en apenas unas horas, el primer ministro Benjamin Netanyahu cedió a la presión popular este lunes y ordenó tomarse "un tiempo" en el proceso legislativo en el que avanzaba su cuestionada reforma judicial para "darle una chance real a un verdadero diálogo" y evitar lo que calificó como "una guerra civil". El debate en la Knesset (Parlamento) se retomaría a mediados de año, es decir, en unos pocos meses.

Netanyahu no ordenó archivar la reforma como le demandan por estas horas y hace tres meses en las calles, sino que solamente postergó su debate y aprobación en el congreso. E incluso aclaró, sin abandonar su tono beligerante: "Una cosa que no voy a aceptar es que hay una minoría de extremistas que están dispuestos a destruir en pedazos a nuestro país...llevarlo a una guerra civil e instar a no servir en el ejército, lo que es un crimen terrible."

De esta manera hacía referencia a los numerosos reservistas, incluso de cuerpos de élites de las fuerzas armadas, que en los últimos meses se negaron a responder si eran convocados en rechazo a lo que consideraban una ofensiva inédita contra el Poder Judicial y un deterioro grave de la democracia israelí. Fue tan crítica esta oposición para un país construido alrededor de su servicio militar, que forzó al entonces ministro de Defensa a romper el consenso del oficialismo y salir a pedir públicamente que se postergue la reforma judicial. Acto seguido, Netanyahu lo removió de su cargo y esa decisión fue la que terminó de desatar la escalada popular de las últimas horas.

Una pausa a cambio de...

Desde el domingo a la noche, cuando explotaron las protestas, cortes de ruta y las convocatorias a huelgas masivas, se rumoreaba en la prensa que Netanyahu cedería a la presión. Sin embargo, le tomó todo un día de ásperas negociaciones con sus aliados de Gobierno -es decir los partidos que le garantizan la mayoría en el congreso para seguir en el poder- para conseguir anunciar una prórroga de la reforma sin romper la coalición oficialista.

Según un comunicado firmado por Netanyahu y su ministro de Seguridad Nacional y principal referente de la extrema derecha en su Gobierno, Itamar Ben Gvir, el debate parlamentario de la reforma judicial se retrasará hasta las audiencias del verano israelí (el invierno argentino) y, a cambio, la cartera de Seguridad pasará a controlar directamente la Guardia Nacional, en vez de estar a cargo de la Policía, como hasta ahora.

El intercambio, lejos de calmar el humor político, encendió aún más alarmas. "Una cosa sabemos: el primer ministro pone en peligro la seguridad del país y la democracia cuando permite que Itamar Ben Gvir establezca una milicia", denunció el diputado laborista y rabino reformista Gilad Kariv, apenas minutos después del anuncio de Netanyahu.