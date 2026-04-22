Japón importará un millón de barriles de crudo de México, según Nikkei

Japón ha acordado importar un millón de barriles de crudo de México, cuya entrega está prevista para julio, en un intento de Tokio por diversificar sus fuentes de energía a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el miércoles el diario económico Nikkei.
La información surge tras la conversación telefónica sostenida el martes entre la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes acordaron reforzar la cooperación bilateral en materia de energía.
Sheinbaum informó después del encuentro con Takaichi que, a pedido de Japón, la petrolera estatal mexicana Pemex iba a exportar crudo al país asiático en un cantidad que no detalló, para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio en el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz.
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"Se ha exportado muchas veces, no es la primera vez", agregó, y dijo que se trata de "excedente de crudo" que no se usa para las refinerías mexicanas.
(Reportaje de Kiyoshi Takenaka; Reporte adicional de Raúl Cortés Fernández en Ciudad de México; edición en Español de Manuel Farías)