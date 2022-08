Irán descarta reactivar el acuerdo nuclear si el OIEA no cierra sus investigaciones

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, sostuvo hoy que "no tiene sentido" salvar el acuerdo nuclear de 2015 si el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no pone fin a su investigación sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en tres lugares no declarados del país.

"Durante las negociaciones, subrayamos que todos los temas relacionados con el OIEA deben resolverse y sin que se resuelvan estas cuestiones no tiene sentido hablar del acuerdo", remarcó el mandatario en una conferencia de prensa.

Raisi hizo esta declaración mientras su país examina la respuesta de Estados Unidos a sus sugerencias sobre un texto "final" presentado por la Unión Europea (UE) para revivir el histórico pacto.

Estados Unidos se ha mantenido firme en su exigencia de que Irán coopere con el OIEA.

Irán reclamó reiteradamente que el OIEA que preside el argentino Rafael Grossi concluya su investigación sobre el hallazgo de restos de uranio enriquecido en tres sitios no declarados en Irán.

Grossi dijo la semana pasada a la cadena televisiva norteamericana CNN que no tenía "ninguna intención" de detener la investigación.

Raisi insistió en que han argumentado en varias ocasiones que las armas nucleares no tienen cabida en sus políticas de defensa y acusó a Israel de poner trabas al "conocimiento nuclear pacífico".

"Las amenazas del régimen sionista no van a ninguna parte. El asesinato de científicos nucleares también apuntaba hacia esto, pero no nos detuvimos. Ninguna acción del régimen sionista nos detendrá", sentenció Raisi, citado por las agencias de noticias AFP y Europa Press.

Irán anunció la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que el expresidente estadounidense Donald Trump decidiera apartarse unilateralmente del pacto en 2018, si bien Teherán considera que estos pasos pueden revertirse se le retiran las sanciones.

Las potencias mundiales han pasado casi 18 meses tratando de negociar un acuerdo que restablecería límites estrictos a la actividad nuclear de Irán a cambio de que Estados Unidos relaje algunas de sus sanciones sobre la economía, como sus exportaciones de petróleo.

La semana pasada, Washington valoró positivamente que Irán dejara atrás algunas de sus "demandas no iniciales" para restablecer de nuevo una mesa diálogo sobre el asunto nuclear, entre ellas la de bloquear ciertas inspecciones del OIEA.

El acuerdo entre Irán y seis potencias mundiales -Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos- otorgaba a la república islámica alivio de las sanciones a cambio de que frenara su programa nuclear.

Desde que asumió el cargo en 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intentado que su país vuelva al acuerdo abandonado por su predecesor Trump.

El 24 de este mes, Israel pidió a las potencias occidentales abandonar la negociación nuclear con Irán, su acérrimo enemigo, y cuatro días más tarde Estados Unidos, haciendo caso omiso a su cercano aliado, reconoció avances aunque consideró que todavía perviven desacuerdos para reactivar el acuerdo.

Con información de Télam