Internaron al posible primer caso confirmado de hantavirus en España

Una mujer de 32 años fue internada este viernes en un hospital de la ciudad española de Alicante bajo sospecha de haber contraído hantavirus, en lo que representaría el primer caso de esta enfermedad en España. La paciente fue alojada en habitación completamente aislada mientras se le hacen estudios para chequear si efectivamente tiene el virus.

De acuerdo al reporte oficial, fue trasladada en una ambulancia equipada con mecanismos especiales de protección epidemiológica, escoltada por un vehículo de apoyo y un patrullero policial.

Tras conocerse que en el crucero MV Hondius que zarpó desde el puerto de Ushuaia hace algunas semanas tuvo tres muertes registradas y al menos cinco casos de hantavirus, el gobierno español de Pedro Sánchez confirmó que recibiría al buque "en consonancia con los tratados de solidaridad internacional" respecto a la salud.

El procedimiento se llevó adelante bajo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad de España para prevenir posibles riesgos de contagio y proteger tanto a la población como al personal médico. La internación se hizo en una habitación de aislamiento con presión negativa, un sistema diseñado para evitar la propagación de agentes infecciosos a otras áreas del hospital.

Allí permanecerá bajo observación médica por tiempo indeterminado hasta conocer los resultados de los análisis.

Qué dice el parte médico

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, la mujer presenta síntomas respiratorios leves, principalmente tos y su estado general no reviste gravedad. Los médicos le realizarán una prueba PCR cuya muestra será enviada al Centro Nacional de Microbiología de España. Se espera que los resultados estén disponibles en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La investigación epidemiológica se inició luego de que la región de Valencia recibiera una notificación a través del Sistema Europeo de Alertas Sanitarias. La mujer había viajado en el mismo avión en el que fue evacuada una persona que posteriormente murió tras descender del crucero MV Hondius. Ese episodio activó los protocolos de prevención y seguimiento establecidos para enfermedades infecciosas potencialmente graves.

Las autoridades buscan determinar si existe relación entre ambos casos y si hubo exposición al virus durante el viaje.

En paralelo, las autoridades sanitarias de Cataluña investigan la situación de otra pasajera, una ciudadana sudafricana que también viajó en el mismo avión y permaneció durante una semana en Barcelona antes de regresar a su país.

Pese a las sospechas, los responsables sanitarios del país ibérico remarcaron que el riesgo de contagio para la población es "extraordinariamente remoto". Sin embargo, aclararon que se mantendrán activos todos los protocolos preventivos hasta descartar cualquier peligro sanitario.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas provenientes de orina, saliva o heces de estos animales. En algunos casos, la infección puede provocar cuadros respiratorios severos.

En Argentina, el hantavirus es una enfermedad conocida, especialmente en regiones del sur y el norte del país, donde periódicamente se registran casos. El brote más recordado ocurrió en 2018 y 2019 en Epuyén, provincia de Chubut, cuando se confirmaron contagios entre personas y varias muertes. Solo la cepa o variante Andes, como la registrada en el crucero, genera transmisión directa entre humanos.

Las autoridades sanitarias internacionales siguen de cerca la evolución del caso en España mientras esperan los resultados definitivos de laboratorio que permitan confirmar o descartar la infección.