Los bomberos controlan un incendio cerca de Madrid que causó evacuaciones y un herido

FOTO DE ARCHIVO. El humo se eleva durante un incendio en Tres Cantos, cerca de Madrid, España

Los bomberos han controlado un incendio cerca de la capital española, Madrid, en la zona de Tres Cantos, que causó un herido y provocó la evacuación de 180 personas, informaron el martes las autoridades regionales.

Las condiciones favorables durante la noche permitieron contener el incendio, informó la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Un hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y fue trasladado en helicóptero al hospital de La Paz, según informaron los servicios de emergencia a última hora del lunes.

El incendio afectó a más de 1.000 hectáreas.

El martes continuó la prolongada ola de calor en España, donde las temperaturas alcanzarán los 44 grados centígrados en algunas regiones, según el servicio meteorológico AEMET.

Los científicos afirman que la tendencia a veranos más secos y calurosos de la región mediterránea la expone a un alto riesgo de incendios. Una vez iniciados, la vegetación seca y los fuertes vientos pueden hacer que se propaguen rápidamente y ardan sin control, lo que provoca a veces remolinos de fuego.

Con información de Reuters