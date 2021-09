Propietarios argentinos en Uruguay no quieren pagar impuestos inmobiliarios

Tras la apertura de fronteras, la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay solicitó la exoneración de la contribución inmobiliaria por los meses en que no pudieron ingresar al país vecino.

El productor de espectáculos y presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, Norberto Mariani, celebró en diálogo con el medio uruguayo Telemundo la iniciativa del gobierno de levantar algunas restricciones por la pandemia de coronavirus como reabrir las fronteras. De todos modos, el empresario aprovechó para cuestionar a los gobiernos departamentales del país vecino por el cobro de impuestos inmobiliarios.

"No estamos para nada de acuerdo, porque estuvimos un año y medio sin poder usar nuestras propiedades y se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución", expuso Mariani en un contundente video. "Todo, completo, no me vengan con chirolitas", cargó.

En este sentido, consideró que el pago de impuestos "no corresponde". "Es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros, quienes apostamos a Uruguay y para seguir confiando en Uruguay", propuso sin ruborizarse.

Según el ministerio de Turismo del país vecino, alrededor de 90.000 argentinos tienen propiedades en Uruguay. Sólo en el departamento de Maldonado se estima que en Maldonado hay entre 30.000 y 40.000 argentinos propietarios.

La misma cartera difundió recientemente el instructivo que deberán seguir los extranjeros que, siendo propietarios de inmuebles en Uruguay, quieran ingresar al país cuando comience el proceso de reapertura de las fronteras. Una de las condiciones es que el extranjero indique el motivo de pedido de ingreso y certifique la condición de propietario de inmuebles que implica que no tenga deudas con el Estado uruguayo.

Desde Uruguay, reapareció Pepín Simón en el Parlasur

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón prófugo de la Justicia Argentina se presentó en una reunión del Parlasur que se hizo de forma remota. La imagen del macrista encargado de realizar las mesas judiciales para perseguir opositores durante la gestión de Cambiemos fue compartida por el diputado del Parlasur del Frente de Todos Gastón Harispe.

"El prófugo más conocido de la justicia Argentina sigue presentándose en las sesiones del Parlasur", escribió Harispe en su cuenta personal de Twitter, donde mostró la imagen de Pepín Simón con traje y camisa.

Pepín asistió a una sesión ordinaria que se realiza una vez por mes. Estuvo algunos minutos y luego de que se generara revuelo en la sesión, la abandonó. En dos oportunidades, Harispe citó el caso de Rodríguez Simón y manifestó que genera una mala imagen para todos los parlamentarios.

"Yo plantee que Simón nos hacía quedar mal a todos, porque está prófugo", afirmó Harispe a El Destape. El presidente de la Comisión de Ciudanía y Derechos Humanos se preguntó si un prófugo puede integrar las comisiones del Parlasur.