HRW critíca que EEUU no se responsabilice por la muerte de civiles del bombardeo en Siria en 2019

La ONG Human Rights Watch (HRW) lamentó en un comunicado difundido hoy que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se haya negado "una vez más" a reconocer su responsabilidad por la muerte de civiles en un bombardeo en Siria en 2019.

Las autoridades estadounidenses publicaron la revisión de la investigación ordenada por un ataque aéreo efectuado en Siria durante una misión secreta en marzo de 2019, cuyas consecuencias fueron encubiertas por las propias autoridades militares, reportó la agencia Europa Press.

La investigación del ataque de Baghuz, en el que murieron decenas de civiles, concluye que la revisión inicial estuvo plagada de errores en múltiples niveles de mando, así como de falta de información.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este sentido, la ONG criticó que, además de "resolver fallas obvias en su proceso de investigación", el Gobierno de Estados Unidos debería también "publicar la versión completa" como un gesto de respeto con las familias de las víctimas.

Así lo ha trasladado la directora de HRW wn Washington, Sarah Yager, quien considera que este informe pone de manifiesto que el Congreso estadounidense "necesita involucrarse en la reforma del manejo militar de los daños civiles".

"Teníamos grandes esperanzas en los compromisos de reforma del secretario (de Defensa, Lloyd) Austin a principios de este año, pero los muchos pasos en falso en esta investigación nos dejan profundamente preocupados de que el Ejército de Estados Unidos no haya recibido el memorando", señaló.

El ataque ocurrió durante los últimos días de la campaña contra Estado Islámico en la localidad de Baghuz, en el este de Siria. Un avión de combate estadounidense F-15E lanzó dos bombas --una, de 220 kilos y la otra, de 900-- sobre una multitud de personas, principalmente mujeres y niños.

"Nos estamos responsabilizando por permitirles ver todo. ¿Alguien fue despedido por culpa de Baghuz? No", indicó hoy el portavoz del Pentágono, John Kirby, indicando que "no había necesidad de responsabilizar personalmente a alguien por lo que pasó ese día". Kirby aseguró que, durante la investigación, se encontraron "deficiencias". "Creo que, aunque no siempre lo hacemos todo bien, tratamos de mejorar", indicó, agregando, pese a ello, que "se toman muy en serio" la "responsabilidad" de este ataque.

Con información de Télam