El ex presidente de Honduras condenado por narcotráfico fue liberado tras el indulto de Trump

FOTO DE ARCHIVO: El entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a una rueda de prensa en Tegucigalpa

El ex presidente de Honduras (2014-2022) Juan Orlando Hernández fue liberado la noche del lunes de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía una condena por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, días después de un anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de concederle un indulto. La liberación fue comunicada por su esposa con un mensaje en X.

Ana García de Hernández tuitió: "Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre" tras el indulto de Trump.

Elecciones en Honduras: se detuvo el conteo y los resultados tienen a todos en vilo

Dos días después de unas elecciones presidenciales marcadas por la extraordinaria injerencia de Estados Unidos, los trabajadores electorales hondureños habían iniciado el recuento de votos a mano, con los dos favoritos a la presidencia, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, todavía prácticamente empatados.

Los resultados preliminares publicados el lunes mostraban que Asfura y Nasralla, del centrista Partido Liberal, tenían cada uno algo menos del 40% de los votos, con Asfura solo 515 votos por delante. Rixi Moncada, del gobernante izquierdista LIBRE, se situaba en tercer lugar, con el 19% del respaldo.

Con el estrechísimo margen, el árbitro electoral CNE describió la contienda como un "empate técnico". Y Ana Paola Hall, su presidenta, hizo un llamamiento a la calma y la paciencia mientras los trabajadores electorales pasaban a la fase más lenta de verificación manual del recuento de votos. Los resultados preliminares se basan en los recuentos transmitidos digitalmente por los colegios electorales de todo el país.

Trump volvió a comentar sobre los comicios hondureños el lunes en una publicación en redes sociales en el que alegó, sin pruebas, que Honduras estaba "tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales". "¡Si lo hacen habrá un infierno que pagar! El pueblo de Honduras votó en números abrumadores el 30 de noviembre", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Hubo una alta participación electoral en las elecciones del domingo, que fueron pacíficas en todo el país, según la Organización de Estados Americanos (OEA), que observó la votación. El organismo hemisférico dijo en un comunicado el lunes que "pudo constatar que la votación se desarrolló con normalidad, salvo incidentes aislados en algunos municipios del país".

Pero existe la preocupación de que, si el recuento de votos se prolonga, el ambiente electoral tan cargado pueda desembocar en protestas y posibles actos de violencia. El lunes, los problemas con la web del CNE donde debían actualizarse los resultados aumentaron la frustración en torno a la votación. El portal permaneció inactivo durante largos periodos, y los medios de comunicación locales criticaron la interrupción.

El lunes por la noche, Moncada, del gobernante LIBRE, dijo que las elecciones "aún no estaban perdidas" y alegó que los demás partidos habían manipulado el proceso. También denunció la injerencia de Estados Unidos en las elecciones.

Con información de Reuters