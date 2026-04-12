Autoridad de protección civil de Haití revisa a 25 la cifra de muertos por estampida del sábado

Las autoridades de Haití informaron el domingo que 25 personas fallecieron en la estampida ocurrida el sábado en la popular atracción turística de la Ciudadela de Laferriére, una reducción frente a la cifra inicial reportada de 30 muertos.
La nueva cifra fue confirmada por Emmanuel Pierre, director nacional de la autoridad de protección civil del país, a Reuters.
La fortaleza, una de las atracciones turísticas más populares de Haití, estaba repleta de estudiantes y visitantes el sábado quienes estaban participando en la celebración anual del sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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La mortal estampida ocurrió en momentos en que Haití enfrenta una violencia generalizada perpetrada por bandas que han masacrado a civiles y en medio de una represión cada vez más letal por parte de las fuerzas de seguridad.
Haití ha sido escenario de diversos desastres en los últimos años, entre ellos la explosión de un tanque de combustible en 2024 que causó la muerte de 24 personas, otra explosión de un tanque de combustible en 2021 que dejó 90 fallecidos y un terremoto que provocó el deceso de unas 2.000 personas ese mismo año.
Con información de Reuters