Ataque con drones deja al menos ocho niños muertos en fiesta de cumpleaños en Haití: reportes

Un ataque kamikaze con drones dejó al menos ocho niños y varios adultos muertos en un ataque en la fiesta de cumpleaños de un presunto líder de una banda en Puerto Príncipe en la que estaba repartiendo regalos, informó el martes la prensa local.

Haití Libre informó que el ataque iba dirigido a Albert Steevenson, conocido como Djouma, en el barrio de Simon Pele durante el fin de semana. El episodio dejó más de una docena de muertos, entre ellos al menos ocho niños.

El Gobierno de Haití comenzó a desplegar drones kamikazes con explosivos en marzo con el apoyo de Vectus Global, una empresa de seguridad privada dirigida por el fundador de Blackwater, Erik Prince, para luchar contra los violentos grupos armados que han tomado el control de la mayor parte de la capital y se han expandido a las regiones circundantes.

Ni la policía de Haití, ni la oficina presidencial ni Vectus Global respondieron a las peticiones de comentarios. La oficina del primer ministro haitiano dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

La Oficina Integrada de la ONU en Haití calcula que al menos 236 personas murieron y 223 resultaron heridas en operaciones de drones entre abril y junio de este año, de las cuales seis no eran miembros de bandas.

Con información de Reuters