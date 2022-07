Putin: las sanciones no detendrán el desarrollo tecnológico ruso

Ante la creciente crisis energética e inflacionaria, las potencias occidentales rediscuten los límites de sus sanciones y Moscú sigue presionando.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este lunes que Rusia superará los "colosales" problemas en el sector de la alta tecnología que enfrenta su país a raíz de las sanciones sin precedentes de las potencias occidentales por la invasión a Ucrania.

"Es bien sabido que se están utilizando contra nuestro país, de forma deliberada, no solo las restricciones, sino el cierre casi total del acceso a los productos extranjeros de alta tecnología. [...] Está claro que se trata de un gran reto para nuestro país", declaró Putin durante una reunión del Consejo sobre desarrollo estratégico y proyectos nacionales. "Pero no solo que no vamos a darnos por vencidos, ni a sentirnos perdidos, ni, como predicen algunos a retroceder décadas", agregó, según informó la agencia de noticias AFP.

Las potencias occidentales impusieron un paquete inédito de sanciones contra Rusia para asfixiar su economía en represalia por la invasión a Rusia iniciada el pasado 24 de febrero. Entre ellas se incluye varias que impiden que Rusia obtenga productos de alta tecnología. "Este es un inmenso desafío para nuestro país", afirmó Putin en el encuentro.

Sin embargo, agregó, "teniendo conciencia de las dificultades colosales que enfrentamos, buscaremos nuevas soluciones de una manera inteligente y enérgica".

El mandatario señaló que Rusia buscará la "soberanía" tecnológica y productos de compañías locales innovadoras. También sostuvo que varias empresas rusas que están creciendo rápidamente, como la tienda en línea Ozon o la compañía tecnológica Yandex, se han quedado sin financiamiento de Occidente a raíz de las sanciones.

Rusia tiene que crear alternativas para que esas empresas puedan atraer financiación y así continuar con su desarrollo. Grandes compañías tecnológicas como Apple, Microsoft e Intel suspendieron sus operaciones en Rusia, o directamente abandonaron el país, luego de que Putin enviara tropas a Ucrania el 24 de febrero último.

Con información de Télam