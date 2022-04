Le Pen quiere un "acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia"

En plena campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, la principal líder de extrema derecha francesa presentó sus propuestas en materia de política exterior y se concentró en la tensión regional generada por la guerra en Ucrania.

Mientras el presidente francés y candidato Emmanuel Macron defiende su apoyo financiero, militar y político al gobierno de Ucrania en medio de la invasión rusa, su rival en el balotaje del próximo 24 de abril, la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, anunció este miércoles que, de ganar, buscará un "acercamiento entre la OTAN y Rusia". "El interés de Francia y Europa, y creo que también de Estados Unidos. No tenemos ningún interés en ver emerger una estrecha unión ruso-china", aseguró en una conferencia de prensa en París.

La dirigente además prometió que si llega a la Presidencia francesa sacará a su país del comando de la OTAN, aunque no de la alianza militar occidental. "Si soy electa presidenta, saldré del Mando Aliado de la OTAN, pero no renunciaré al artículo 5 de la protección mutua entre los miembros de la Alianza del Atlántico Norte", explicó. Esto significa que Francia no pondrá a disposición de la conducción de la OTAN a sus fuerzas militares, ni para ejercicios o para una misión, como las que en los últimos años existieron en Afganistán e Irak, y antes en el bombardeo contra Serbia. Pero sí respondería si uno de los miembros de la alianza es atacada.

Y sobre la entrega de armas al gobierno ucraniano para apoyarlo en su guerra con Rusia, Le Pen solo dijo que tiene "reservas" sobre esas transferencias porque "la línea entre la ayuda y la cobeligerancia es fina". Pese a sus repetidas amenazas contra Moscú, tanto Francia como el resto de la OTAN anunciaron que no enviarían tropas para pelear en Ucrania ya que ello implicaría una confrontación directa entre potencias nucleares.

La candidata también prometió respetar el Acuerdo de París, en materia ambiental, y apoyar un aumento del número permanente de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, un reclamo que hacen varios países en el mundo, especialmente potencias regionales como Brasil, India, Turquía, Japón y Argentina, entre otros.

Le Pen obtuvo 23,15% de los votos en la primera vuelta, a un poco más de cuatro puntos porcentuales de Macron. La gran incógnita es que harán los votantes del candidato que quedó tercero, el líder de izquierda, Emmanuel Macron, quien superó el 21%