La dura respuesta de Putin por las sanciones a Rusia: "Es como una declaración de guerra"

El presidente ruso se mostró indignado por las severas sanciones que le impuso Occidente. Dijo que "todo viene según lo planeado" respecto a la invasión en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló en conferencia de prensa este sábado y le dejó una tajante respuesta al gobierno de Estados Unidos y los países que se aliaron para castigar financieramente al Kremlin. Mientras sus tropas continúan bombardeando diferentes ciudades de Ucrania pese al comienzo de un corredor humanitario, el mandatario dijo que las sanciones de Occidente "son como una declaración de guerra".

Al mismo tiempo, sostuvo que "todo marcha según lo planeado en Ucrania" y que el ejército ruso cumplirá sus objetivos en el marco de la operación militar especial que está llevando a cabo.

“Todo va completamente según lo planeado. Todo se está haciendo como nuestro Estado Mayor lo planeó”, indicó Putin, pese a la resistencia ucraniana que demoró el avance de las tropas rusas, como sucedió en la capital Kiev.

Por otro lado, el líder ruso afirmó que no prevé introducir la ley marcial, en respuesta insistentes rumores en ese sentido a raíz del conflicto en Ucrania. “La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra”, dijo Putin, al ser consultado por los empleados de la aerolínea rusa Aeroflot.

Argentina votó a favor de investigar violaciones a los DD.HH. en Ucrania

Este viernes 4 de marzo, la Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en Ginebra, Suiza, que crea una comisión investigadora sobre las violaciones a los derechos humanos en Ucrania tras la invasión rusa.



Desde la Presidencia del organismo de las Naciones Unidas, que nuestro país ejerce durante 2022, se le "asignó a la Argentina la función de designar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania", según se informó oficialmente.

El texto condena "las violaciones y ataques a los derechos humanos como consecuencia de la agresión de la Federación Rusa".

Desde la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Cecilia Meirovich expuso ante la asamblea que "no existe una solución militar en este asunto". "La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia no es el camino y que no es sino a través del diálogo y la diplomacia que se alcanzan soluciones duraderas", precisó.

En esa línea, reiteró que la Federación Rusa debe cesar "inmediatamente en el uso de la fuerza" y condenó la invasión a Ucrania "así como las operaciones militares en su territorio” tal como fue expresado el martes "en la sesión de emergencia de la Asamblea General".

*Con información de NA