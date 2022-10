La central nuclear de Zaporiyia quedó de nuevo a oscuras y alertan por un "desastre radiactivo"

Ocurrió en la central nuclear ocupada por Rusia. Desde el país gobernado por Zelensky advirtieron sobre un potencial accidente atómico catastrófico.

La central nuclear de Zaporiyia, en poder del ejército ruso desde marzo, quedó sin suministro eléctrico externo durante horas por segunda vez en cinco días debido a un bombardeo. En ese contexto, el Gobierno ucraniano y organismos internacionales advirtieron sobre la posibilidad de que se desencadene un “desastre radiactivo”. Desde hace poco más de dos meses, la tensión se intensificó en la zona, lo que despertó el temor de la comunidad internacional por un potencial accidente atómico catastrófico.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions.

El nuevo incidente "refleja cuán precaria es la situación", escribió el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en su cuenta de Twitter. El diplomático se había reunido ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir la situación en torno a la planta.

El organismo de control nuclear de la ONU ha advertido que el desastre podría ocurrir tanto como resultado de un impacto directo que haga explotar alguno de sus reactores como de un ataque que impida que les llegue la electricidad necesaria para que no se recalienten hasta el punto de una fusión que pueda causar una fuga radiactiva.

Desde julio, los funcionarios de los países implicados en el conflicto armado protagonizaron declaraciones cruzadas. Por un lado, Rusia acusa a Ucrania de atacar con misiles y cohetes la central de Zaporiyia, una de las cuatro provincias ucranianas donde el Ejército ruso ocupa territorios que se anexó el mes pasado. En tanto, Ucrania niega las acusaciones y afirma que es Rusia la que bombardea la central que ella misma ocupa.

El ente que opera las centrales nucleares de Ucrania, Energoatom, dijo este miércoles que "lanzamientos de misiles por parte de tropas rusas" habían dañado una subestación eléctrica y causado la desconexión de la única línea de electricidad externa que alimentaba la central, que es la más grande de Europa. El operador, también sumó que generadores diésel estaban abasteciendo a la planta, pero que tropas rusas bloquearon un convoy que transportaba combustible adicional para el equipo de respaldo, informó la agencia de noticias Europa Press.

“Los bombardeos rusos y los daños a la infraestructura energética asociados con el funcionamiento de las centrales nucleares son la misma manifestación de terrorismo nuclear que el bombardeo directo de la (planta de Zaporiyia) y también podría conducir a las mismas consecuencias y amenazas de accidentes por radiación", informó la empresa. Los seis reactores de la central se detuvieron meses atrás debido a la guerra. Pero aún requieren electricidad para evitar el sobrecalentamiento del combustible nuclear en su interior y evitar un posible accidente.

Horas después del comunicado de Energoatom, las autoridades prorrusas de la porción de Zaporiyia anexada por Rusia dijeron que el "apagón" había sido provocado por un misil lanzado por fuerzas ucranianas y que el suministro eléctrico se había reanudado gracias a los generadores diésel, una hora después de que estos arrancaran.

"Por ahora la central no corre peligro, funciona, aunque está en modo de parada fría, es decir, no da electricidad a la red, pero funciona para satisfacer sus necesidades. Para ello dispone de los medios necesarios: generadores diésel, combustible, personal", dijo el líder prorruso de Zaporiyia, el ucraniano Yevgueni Balitski, al canal ruso Rossia 24.

En su tuit, Grossi reiteró su exhortación a crear un perímetro de protección en torno a la planta libre de combates: "He sido informado por nuestro equipo en el terreno que el suministro eléctrico externo para la planta de Zaporiyia. El operador de la planta dice que el apagón de esta mañana fue causado por un bombardeo que dañó una subestación eléctrica lejana, lo que refleja cuán precaria es la situación", escribió Grossi y agregó que es necesaria "una zona de protección lo más pronto posible".

Con información de Télam.