Grecia y Alemania desmantelan una red de tráfico de cocaína por Europa

Bandera griega ondea en un antiguo puesto de vigilancia de una ONG en una orilla cerca del pueblo de Molyvos, isla de Lesbos, Grecia

La policía griega y alemana ha desmantelado una banda criminal que traficaba con cocaína escondida en camiones desde España a Grecia y otros países europeos, según informó la policía a última hora del domingo.

Dos presuntos miembros de la banda fueron detenidos en Grecia y otros tres en Alemania la semana pasada, según informó la policía en un comunicado. Otros presuntos miembros de la banda seguían huidos en España y Alemania.

El beneficio estimado de la banda hasta la fecha es de más de 5 millones de euros (5,85 millones de dólares), según el comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los miembros escondían la droga en camiones que transportaban mercancías a nivel internacional o utilizaban camiones para entrar legalmente en España con el fin de conseguir la droga. Los vehículos estaban matriculados principalmente en Bulgaria para empresas de intereses griegos, mientras que los conductores eran de nacionalidad griega y búlgara, añade el comunicado.

En los últimos días se han confiscado más de 300 kilos de cocaína en redadas realizadas en Grecia y Alemania. Los dos países unieron sus fuerzas a raíz de una investigación iniciada gracias a un aviso de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según informaron fuentes policiales.

Grecia ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en los últimos años, en un momento en que Europa se ha convertido en uno de los principales mercados de cocaína.

(1 dólar = 0,8542 euros)

Con información de Reuters