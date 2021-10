El presidente de Bolivia advirtió: "buscan un nuevo golpe de Estado"

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, advirtió que se pretende crear condiciones para un nuevo "golpe de Estado" en el país, con protestas y paralización de actividades que se registraron de forma parcial en algunas regiones.

"La conspiración antidemocrática no ha sido derrotada con las elecciones del año pasado, vuelve a alzar la cabeza, provocando disturbios y la desunión entre bolivianos para crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado, que, de prosperar, echaría por tierra toda nuestra lucha por impulsar las acciones que hemos anunciado", afirmó Luis Arce al participar en el Encuentro Mundial de los Pueblos por Nuestra Madre Tierra en La Paz.

"Todas las acciones y esfuerzos que realizamos en nuestro país corren el riesgo de diluirse y paralizarse, porque afectan intereses económicos de los privilegiados de siempre", advirtió el primer mandatario boliviano. En esta línea, Arce rechazó el paro y las movilizaciones contra el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Este lunes 11 de octubre se registraron multitudinarias manifestaciones en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras más pequeñas en ciudades como Oruro, Potosí, Tarija y Sucre. Los grupos opositores se movilizaron en protesta por la normativa Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento Contra el Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por su parte, el expresidente Evo Morales también manifestó su preocupación y rechazo por las movilizaciones del lunes. "Saludo el compromiso del pueblo boliviano: no quiere ser cómplice del golpe, defiende la democracia; no es cómplice del separatismo, defiende la unidad del país y no quiere hacer daño a la economía; por eso fracasó el paro de la derecha boliviana", expresó a través de su cuenta de Twitter.