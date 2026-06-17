Gobierno EEUU pagará 765 millones de dólares para rescindir concesiones de parques eólicos marinos

Turbinas eólicas generan energía en una granja cerca de Throckmorton.

El ​Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles un acuerdo de reembolso ‌con la empresa promotora ‌de proyectos energéticos Invenergy para rescindir cuatro contratos de arrendamiento de parques eólicos situados frente a las costas de Nueva York, California y Maine.

El Departamento del Interior afirmó en un comunicado que reembolsará 765 millones de ​dólares a Invenergy, ⁠que destinará esos fondos a desarrollar centrales ‌eléctricas de gas natural en cuatro ⁠estados del Medio Oeste ⁠y proyectos geotérmicos en el oeste del país.

El acuerdo es uno de los varios anunciados este ⁠año por la Administración Trump como ​parte de una amplia iniciativa para ‌frenar el desarrollo de ‌proyectos eólicos marinos en Estados Unidos, que considera ⁠costosos e ineficientes.

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El Gobierno ha tratado de aumentar la producción nacional de combustibles fósiles y ha eliminado las políticas que apoyan ​el desarrollo ‌de energías limpias, lo que ha sido criticado por los demócratas y los defensores de estas energías.

Siete estados demandaron al Gobierno para reclamar el reembolso ⁠de fondos en relación con el primer acuerdo de este tipo, firmado más temprano en el mes con la empresa francesa TotalEnergies .

"Aplaudimos a Invenergy por reconocer la importancia de la energía de carga base y por invertir en soluciones energéticas ‌que aportan beneficios reales a los consumidores estadounidenses", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

El vicepresidente senior de desarrollo de la empresa con sede en Chicago, Daniel Runyan, ‌dijo en el comunicado del Departamento del Interior que "destinará capital adicional a proyectos que puedan ejecutarse en un ‌plazo comercialmente ⁠razonable y satisfacer la demanda de los clientes, al tiempo que sigue ​evaluando oportunidades a medida que evolucionan las condiciones del mercado".

Con información de Reuters