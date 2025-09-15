Israel busca que la ciudad de Gaza sea inhabitable, dice la experta de la ONU Francesca Albanese

La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, asiste a una rueda de prensa en Ginebra

La principal experta de la ONU sobre los derechos palestinos, Francesca Albanese, advirtió el lunes de que el ataque de Israel a la ciudad de Gaza devastaría a los palestinos y que la ciudad podría volverse inhabitable.

"Israel está bombardeando con armas no convencionales (...) está intentando evacuar por la fuerza a los palestinos. ¿Por qué? Este es el último trozo de Gaza que debe quedar inhabitable antes de avanzar con la limpieza étnica de ese territorio", dijo Albanese a la prensa en Ginebra.

Israel dice que la ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza es parte de un plan para derrotar a Hamas para siempre y que ha advertido a los civiles que se dirijan al sur a una zona humanitaria designada.

Sin embargo, la ONU y numerosos países dicen que sus tácticas equivalen a un desplazamiento masivo forzado, que las condiciones en la zona humanitaria son terribles y que los alimentos escasean.

La abogada italiana Albanese se desempeña como relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y es una de las decenas de expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 miembros, para informar sobre cuestiones globales específicas.

"El ataque en curso para tomar el último remanente de Gaza no sólo devastará a los palestinos sino que pondrá en peligro también a los rehenes israelíes restantes", dijo Albanese.

Acusó a Israel de genocidio y dijo que la comunidad internacional era cómplice.

Israel ha sido acusado de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza, incluso por el mayor grupo de estudiosos del genocidio del mundo, durante su campaña de casi dos años en el enclave palestino que, según las autoridades locales, ha matado a más de 64.000 personas.

Con información de Reuters