Barcelona amplía la colaboración con Spotify para camisetas y derechos de nombre del estadio

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Visita del FC Barcelona al nuevo Spotify Camp Nou, Barcelona, España

ters) -El Barcelona ha ampliado su acuerdo de patrocinio con Spotify hasta 2030, según ha anunciado el club este jueves. El gigante del streaming de audio seguirá apareciendo en las camisetas del primer equipo masculino y femenino, así como en las equipaciones de entrenamiento.

El acuerdo amplía una colaboración que comenzó hace tres años y garantiza que Spotify conserve los derechos de denominación del Camp Nou hasta 2034, mientras el emblemático estadio se somete a una amplia renovación.

"Tanto Barça como Spotify son marcas con una presencia global y cientos de millones de seguidores en todo el mundo", dijo el Barcelona en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esta unión permite a ambas marcas ampliar su impacto en mercados estratégicos y generar sinergias conjuntas con un alcance internacional, conectando con nuevas audiencias y consolidando su proyección global".

"Con la reapertura del Spotify Camp Nou en el horizonte y una excelente generación de jóvenes talentos, el FC Barcelona y Spotify miran juntos hacia el futuro para dar forma a una nueva y prometedora era para el Club y su comunidad global".

Con información de Reuters