A poco de cumplirse dos años del inicio de la guerra de Israel en Franja de Gaza, el conflicto parece estar lejos de un alto al fuego. Hamas asegura que ya hay más de 64.500 muertos y más de 163.000 heridos en territorio palestino por los ataques y casi 400 murieron por desnutrición. Una flotilla de barcos partió desde Barcelona, España, con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo marítimo de Israel, que, según la ONU, está forzando una hambruna sobre cientos de miles de personas. El gobierno de Benjamin Netanyahu sigue decidido a profundizar su ofensiva militar y rechazó la última propuesta de cese al fuego. Seguí las últimas noticias, minuto a minuto.
ONU: 658.000 chicos hace dos años que no pueden acceder a la educación en Gaza
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) advirtió que esta semana comienza el tercer año escolar con el sistema completamente destruido. Cientos de miles de chicos "se verán privados de su derecho a la educación", alertó.
ONU: 658.000 chicos no pueden acceder a la educación en Gaza
La Agencia de Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa) advirtió por el comienzo de un nuevo año escolar en Gaza. "El inicio oficial del año escolar en los territorios palestinos ocupados esta semana marca el comienzo del tercer año escolar consecutivo en el que unos 658.000 niños de Gaza, incluidos más de 300.000 alumnos de la UNRWA, se verán privados de su derecho a la educación", expresó la Unrwa.
