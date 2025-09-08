ONU: 658.000 chicos hace dos años que no pueden acceder a la educación en Gaza

A poco de cumplirse dos años del inicio de la guerra de Israel en Franja de Gaza, el conflicto parece estar lejos de un alto al fuego. Hamas asegura que ya hay más de 64.500 muertos y más de 163.000 heridos en territorio palestino por los ataques y casi 400 murieron por desnutrición. Una flotilla de barcos partió desde Barcelona, España, con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo marítimo de Israel, que, según la ONU, está forzando una hambruna sobre cientos de miles de personas. El gobierno de Benjamin Netanyahu sigue decidido a profundizar su ofensiva militar y rechazó la última propuesta de cese al fuego. Seguí las últimas noticias, minuto a minuto.