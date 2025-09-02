Mexicano Kapital Bank se convierte en unicornio con una valoración de 1,300 million $

La institución financiera mexicana Kapital alcanzó el codiciado estatus de "unicornio" el martes al superar los 1,000 millones de dólares de valuación con una nueva ronda de financiación, tras varias adquisiciones de alto perfil de operaciones bancarias tradicionales.

Kapital recaudó 86 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Tribe Capital y Pelion Ventures, según informó en un comunicado, con una valuación total superior a los 1,300 millones de dólares.

La firma, con sede en México pero constituida en Delaware, también opera en Colombia.

Esta última financiación coloca a Kapital a la par de varias empresas mexicanas que han alcanzado el estatus de unicornio, como la vendedora de autos usados ​​Kavak, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso y la fintech Stori.

"Kapital ya es rentable y nuestro crecimiento continúa acelerándose gracias a la combinación única de una licencia bancaria y software propietario", dijo su director ejecutivo, René Saúl.

Enfocada en productos y servicios para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de inteligencia artificial y analítica de datos, Kapital adquirió en 2023 Banco Autofin México, con el objetivo de evitar el largo proceso de solicitud de una licencia bancaria.

En agosto, la firma anunció la adquisición de los activos de corretaje, gestión de activos y banca operativa del grupo financiero mexicano Intercam.

Intercam fue una de las empresas sancionadas por Estados Unidos en junio acusada de presunto lavado de dinero, aunque las autoridades mexicanas afirmaron entonces que su vecino del norte no había aportado pruebas que respaldaran esta afirmación.

Con información de Reuters