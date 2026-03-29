Finlandia denuncia violación de su espacio aéreo por parte de drones, al menos uno de ellos procedente de Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas

Finlandia informó el domingo de una presunta violación de su espacio aéreo por parte de ‌vehículos aéreos no ‌tripulados en el sureste del país lo que, según el primer ministro finlandés, probablemente estuviera relacionado con los ataques con drones ucranianos contra Rusia.

Los países vecinos, Estonia, Letonia y Lituania, afirmaron la semana pasada que varios drones ucranianos se habían estrellado en su territorio tras desviarse ​de su rumbo ⁠durante ataques contra instalaciones rusas de exportación de petróleo ‌en la costa del mar Báltico.

Ucrania ha ⁠intensificado los ataques con drones ⁠ante refinerías de petróleo y rutas de exportación rusas en las últimas semanas, en un intento por debilitar la economía ⁠de guerra de Rusia y ante el estancamiento ​de las conversaciones de paz, mediadas ‌por Washington.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El domingo por la ‌mañana se detectaron varios objetos pequeños que volaban lentamente ⁠a baja altitud sobre una zona marítima y en el sureste de Finlandia, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El primer ministro finlandés, Petteri ​Orpo, dijo ‌que los drones extraviados parecían estar relacionados con los ataques de Ucrania contra objetivos rusos en las proximidades de Finlandia.

"Rusia cuenta con capacidades de interferencia electrónica extremadamente potentes, lo que podría explicar ⁠por qué estos drones están entrando en el espacio aéreo finlandés, algo que constituye un problema muy grave", dijo Orpo a la cadena pública finlandesa Yle.

Finlandia envió sus aviones de combate F/A-18 Hornet para identificar los objetos voladores que se acercaban a sus aguas territoriales, uno de los ‌cuales fue identificado como un dron ucraniano AN196, según informó la Fuerza Aérea finlandesa.

"El piloto no abrió fuego para evitar daños colaterales", señaló en un comunicado, que añadió que el dron cayó al suelo al norte de la ‌ciudad de Kouvola, en el este de Finlandia. Otro dron se estrelló en la misma región, según la misma fuente.

Ucrania ‌ha atacado este ⁠mes los tres principales puertos petroleros del oeste de Rusia: Novorosíisk, en el mar ​Negro, y Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico, cerca de Finlandia.

Con información de Reuters