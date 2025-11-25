Farage, jefe de Reform UK, niega que haya insultado por motivos raciales en el colegio

FOTO DE ARCHIVO-El líder del partido Reform UK del Reino Unido, Nigel Farage, pronuncia un discurso en Londres

nov (Reuters) -Nigel Farage, líder del partido británico antiinmigración Reform UK, dijo que "nunca abusé de forma directa de nadie por motivos raciales", tras un reporte de que hizo comentarios antisemitas en un colegio.

El defensor del Brexit, de 61 años, y su partido populista han sido acusados durante mucho tiempo de coquetear con el racismo, algo que ambos rechazan. El partido, que lidera las encuestas de opinión, ha expulsado a algunos miembros por comentarios inaceptables.

Después de que el periódico The Guardian informó de que algunos alumnos de la época de Farage en el colegio le acusaron de hacer comentarios racistas y antisemitas, Farage declaró a BBC News que "nunca abusé de forma directa de nadie por motivos raciales. No".

"¿Alguna vez he intentado desquitarme con algún individuo por su procedencia? No", dijo Farage a BBC News a última hora del lunes. "Nunca, nunca lo haría de forma hiriente o insultante".

"¿Dije cosas hace 50 años que se podrían interpretar como bromas de patio de recreo, que se pueden interpretar a la luz moderna de alguna manera? Sí", añadió.

Cuando BBC News le preguntó si alguna vez había insultado por motivos raciales a sus compañeros de clase, el líder reformista respondió: "No con intención". Asimismo, añadió que no se disculpará "porque no creo haber hecho nada que haya herido directamente a nadie".

El periódico The Guardian publicó la semana pasada que más de una docena de exalumnos de un colegio de pago del sur de Londres acusaron a Farage de usar lenguaje antisemita, cantar canciones que hacían referencia a las cámaras de gas y realizar saludos nazis. Otros dijeron que no recordaban comportamientos racistas.

El periódico también citó la carta de un profesor de 1981 -extraída de una biografía publicada en 2022 sobre Farage- en la que se describió al líder de Reform UK como alguien que había "profesado públicamente opiniones racistas y neofascistas".

Con información de Reuters