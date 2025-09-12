FAA propone multar a Boeing con 3,1 millones de dólares por infracciones de seguridad generalizadas

El logo de Boeing se ve en su fábrica en Everett, Washington

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) propuso el viernes multar a Boeing con 3,1 millones de dólares por una serie de infracciones de seguridad, incluidas acciones relacionadas con la emergencia en pleno vuelo del 737 MAX 9 de Alaska Airlines de enero de 2024, y por interferir en la independencia de los funcionarios de seguridad.

La FAA detectó cientos de infracciones del sistema de calidad en la fábrica de 737 de la compañía Renton, Washington, y en la fábrica de 737 de Spirit AeroSystems, subcontratista de Boeing, en Wichita, Kansas, desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024.

El incidente en pleno vuelo de un avión MAX nuevo de Alaska Airlines al que le faltaban cuatro pernos clave dañó gravemente la reputación de Boeing y provocó la paralización del MAX 9 durante dos semanas y un límite de producción de 38 aviones al mes por parte de la FAA que aún sigue vigente.

La FAA también declaró que Boeing presentó dos aviones no aptos para el vuelo a la FAA para obtener certificados de aeronavegabilidad e incumplió las normas de su sistema de calidad.

Asimismo, descubrió que un empleado de Boeing presionó a otro trabajador que realizaba tareas en nombre de la FAA para que diera el visto bueno a un 737 MAX para que la empresa pudiera cumplir su calendario de entrega, pese a que el empleado había determinado que el aparato no cumplía las normas.

Boeing, que tiene 30 días para responder a las multas propuestas, dijo que está revisando las sanciones propuestas por la FAA y sigue trabajando en el fortalecimiento de su cultura de seguridad y la mejora de la calidad y la rendición de cuentas en todas las operaciones.

Spirit AeroSystems y Alaska Airlines declinaron hacer comentarios.

En junio, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte afirmó que Boeing no proporcionó la formación, orientación y supervisión adecuadas. La junta criticó con dureza la cultura de seguridad de Boeing, así como la ineficaz supervisión de la FAA.

(Editado en español por Carlos Serrano)