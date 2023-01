Tras estancamiento, Trump pide a republicanos que voten a McCarthy como líder de cámara baja

(Agrega declaraciones de Biden)

El expresidente estadounidense Donald Trump pidió hoy a los republicanos más conservadores que dejen de bloquear al candidato del partido para presidir la Cámara de Representantes, un día después de que esa división interna impidiera que Kevin McCarthy, legislador por Bakersfield, fuera elegido para el puesto.

"Es hora de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara (baja) voten por Kevin", afirmó Trump en su red social Truth, un raro apoyo público de su parte.

"Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una gigantesca y vergonzosa derrota", urgió, al referirse al resultado de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que le permitió a los republicanos recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Está previsto que la Cámara se reúna hoy después del estancamiento de ayer, generado por la negativa de una veintena de legisladores, muchos de ellos simpatizantes de Trump, a apoyarlo. Esto hizo que por primera vez desde 1923 la cámara baja no lograra elegir a su presidente en primera votación.

McCarthy necesitaba una mayoría simple de 218 votos para ser elegido como nuevo líder de la Cámara de Representantes y sucesor de la demócrata Nancy Pelosi, pero más de una decena de votos negativos de su propia bancada lo impidió en las tres rondas realizadas ayer, al cabo de las cuales se resolvió levantar la sesión y continuarla hoy, reportó la cadena CNN.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se refirió hoy al tema y dijo que la dificultad de los republicanos para elegir al presidente de la Cámara de Representantes es "vergonzosa".

En una charla con periodistas y consultado sobre el tema antes de viajar al estado de Kentucky, Biden dijo que el "resto del mundo" observa la situación en el Congreso y que él sigue centrado en "hacer cosas".

El cargo de presidente de la Cámara de Representantes, llamado también "speaker", es el segundo en la línea de sucesión presidencial, después de la vicepresidenta Kamala Harris.

Con la simbólica asunción ayer de los parlamentarios, Estados Unidos inició el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024 y la última mitad del mandato del presidente demócrata Biden, que conserva una ajustada mayoría en el Senado, pero perdió el control de la Cámara de Representantes, también por escaso margen.

El Senado quedó conformado por 51 legisladores demócratas y 49 republicanos, tras haber sido 50 y 50 en el bienio precedente, aunque con el voto de desempate de Harris a favor del oficialismo.

En tanto, la Cámara de Representantes tiene ahora 222 bancas republicanas y 213 demócratas, después de que el partido de Biden predominara por 222 a 211 en los dos años previos.

Este Congreso, el número 118 en la historia de Estados Unidos, tiene una cantidad récord de mujeres y de latinos, así como el primer legislador de la Generación Z (nacidos entre 1994 y 2010).

Atravesará un período particular, que coincidirá con el fin del mandato de Biden, quien tiene la intención de postularse para un segundo período pero no tiene un apoyo masivo dentro de su partido, del mismo modo que su antecesor, Trump, quien desea volver a la Casa Blanca, no tiene unanimidad en las filas republicanas.

Con información de Télam