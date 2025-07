Elon Musk anunció un nuevo partido político y enfrenta a Donald Trump

Musk anunció un nuevo partido político y enfrenta a Donald Trump

El multimillonario tecnológico Elon Musk lanzó “el Partido América” en Estados Unidos y afirmó que “se formó para devolverles la libertad”. Lo anunció luego de realizar una encuesta en la que recibió fuerte apoyo a la nueva fuerza política. Contó con el respaldo de más del 65% de los 1,2 millones de encuestados

“El Día de la Independencia es el momento perfecto para preguntar si desean la independencia del sistema bipartidista (algunos dirían unipartidista)”, escribió Musk en la publicación del viernes que anunciaba la encuesta. Más del 65% de los 1,2 millones de encuestados apoyó el lanzamiento.

En respuesta a los resultados del sábado, Musk publicó: “¡Por un factor de 2 a 1, quieren un nuevo partido político y lo tendrán! Cuando se trata de arruinar a nuestro país con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia”.

En qué consiste el nuevo partido político de Elon Musk

Musk detalló que el Partido América se basará en dos o tres escaños del Senado y de ocho a diez distritos de la Cámara de Representantes, una estrategia que, según él, podría inclinar la balanza en un Congreso que se encuentra dividido. En tanto, los especialistas en derecho electoral apuntaron sobre las altas barreras de entrada para los nuevos partidos.

En California, los organizadores deben registrar a unos 75.000 miembros o reunir 1,1 millones de firmas para aparecer en las papeletas electorales. Los estrategas políticos sugieren que el anuncio de Musk podría tener como objetivo presionar a los legisladores más que construir un partido político sólido.

Esta medida se produce tras la aprobación del proyecto de ley “One Big Beautiful” del presidente Donald Trump, que recortó los incentivos para los vehículos eléctricos y aumentó el gasto federal; medidas a las que Musk, cuya empresa Tesla se beneficia de subsidios para vehículos eléctricos, se opuso.

Musk amenazó con financiar a quienes compitan con los legisladores que apoyaron el proyecto de ley. Trump, a su vez, insinuó que reevaluará lo que denominó “miles de millones en subsidios” vinculados a empresas vinculadas a Musk. Los analistas afirman que la medida de Musk parece más una táctica de negociación de alto perfil que el inicio de una reestructuración importante del sistema político estadounidense.

Donald Trump no descartó deportar a Elon Musk.

¿Elon Musk deportado de Estados Unidos?: Donald Trump no lo descartó

"No sé, tendríamos que evaluarlo", respondió Trump a la pregunta de una periodista sobre si deportarían a Musk. El magnate nacido en Sudáfrica obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2002 y para deportarlo Musk primero tendría que ser "desnaturalizado", un proceso que requiere pruebas de fraude en la solicitud de ciudadanía.

No obstante, el mandatario estadounidense avanzó con la idea de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental evalúe las empresas de Musk. "¿Sabés que es DOGE? Un monstruo que podría devorar a Elon. ¿No sería terrible? Porque él tiene un montón de subsidios", aseguró el presidente ante la prensa. Y siguió con los cruces contra su exaliado: "No todos quieren autos eléctricos, yo no quiero, yo quiero quizás uno con gasolina, quizás uno elétcrico, quizás uno híbrido. Los autos eléctricos tienen un problema: explotan".

Antes de sus declaraciones a la prensa, Trump hizo un posteo en Truth Social en el que aseguró que si Musk no recibiera subsidios probablemente debería "cerrar" y volver a Sudáfrica.