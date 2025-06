El rechazo popular a Trump crece en EEUU: millones salieron a protestar contra el autoritarismo en todo el país

Foto: cuenta de X de Hillary Clinton

Millones de personas marcharon el sábado a lo largo y ancho de Estados Unidos contra el presidente de ese país, Donald Trump. En medio de un avance autoritario de Trump, quien la semana pasada reprimió brutalmente una movilización en California, los organizadores de la protesta la bautizaron "Sin reyes".

Las protestas del sábado contrastaron con el desfile militar celebrado en Washington para conmemorar la creación del Ejército de Estados Unidos, que coincidieron con el cumpleaños 79 de Donald Trump. "Estoy acá hoy para decirle al mundo que no tenemos reyes en Estados Unidos. En Estados Unidos la ley es el rey", declaró a AFP la manifestante Ilene Ryan en Boston.

Según indicó The Associated Press, los organizadores la protesta "Sin reyes" aseguraron que millones de personas marcharon el sábado en cientos de eventos distribuidos en distintas regiones de Estados Unidos. Fue la manifestación con más masividad desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

Las marchas del fin de semana fueron, en general, pacíficas, pero con excepciones: en Los Ángeles, donde el conflicto había empezado más de una semana atrás, la Policía reprimió la protesta con gases, palos y balas de goma. Algo similar ocurrió en Portland.

En Salt Lake City, ciudad ubicada en Utah, se registró un tiroteo durante la marcha contra Donald Trump, que un herido de gravedad y por el tres personas fueron detenidas. El jefe de Policía de Salt Lake City, Brian Redd, dijo a la prensa que era demasiado pronto para saber si el tiroteo tenía una motivación política y si los implicados se conocían entre sí. Además, agregó que el tirador parecía caminar junto al grupo de miles de personas que marchaban.

Actores y celebridades levantan la voz contra Trump

En Nueva York, estado en el que se registraron decenas de miles de manifestantes, marcharon también reconocidos actores, como Mark Ruffalo y Susan Sarandon.

"Vemos que la democracia está en problemas. Vemos un presidente que se hizo rey y dictador", dijo Ruffalo al medio estadounidense MSNBC durante la manifestación", y agregó: "No vemos oposición lo suficientemente fuerte para pararse contra el ataque a nuestros derechos y nuestra Constitución". Luego, el actor de La Isla Siniestra -entre muchas otras películas- concluyó: "No nos vamos a ir, no vamos a estar tranquilos. Nos amamos el uno al otro y nos damos cuenta de que amamos tanto a esta país que dejamos nuestras casas hoy, bajo la lluvia, para expresar nuestra amistad y amor por la gente".