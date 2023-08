Feijóo, hablará "con todos" pero no aceptará "ni chantajes ni someternos a las minorías"

El líder del conservador Partido Popular (PP) y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que en lo que resta para el debate de investidura de finales de septiembre se reunirá "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", pero advirtió que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de "las minorías".

Feijóo fijó esta posición en un acto en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra) con motivo de la inauguración del curso político, donde agregó que su disposición al diálogo no quiere decir que vaya a aceptar "lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez", en alusión el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no", aseguró.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su intervención el presidente del PP también destacó que en su discurso de investidura, convocado para el 26 y 27 de septiembre, planteará las reformas que considera "necesarias" para el momento político, económico e institucional actual frente "al modelo de fragmentación, de las cesiones, de las rupturas, de las divisiones y de la política que aboca a nuestro país a un abismo, a un abismo territorial, a un abismo político, a un abismo existencial, a un abismo económico".

"Vamos a presentar nuestra candidatura a la presidencia del Gobierno y, aunque no saliese por cuatro votos, lo que sí os puedo asegurar es que las ideas, las propuestas y el programa que voy a exponer en el Congreso de los Diputados tendrá vigor durante los siguientes años", aseguró.

"Aunque no sea una investidura a corto plazo, si será la primera piedra del próximo Gobierno de España, porque os aseguro que estoy absolutamente convencido de que ahora o después el próximo Gobierno de España será un gobierno del Partido Popular", añadió Feijóo.

Hasta el momento, según los cálculos de todos los analistas españoles, el líder del PP reúne el respaldo de 172 legisladores, contando a los propios, los de la ultraderecha de Vox y a la Coalición Canaria. Es decir cuatro respaldos menos de los 176 necesarios para concretar una mayoría absoluta que lo consagre como reemplazante de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Los cálculos más en boga dan cuenta de que tampoco Feijóo conseguiría reunir los votos necesarios para ser electo en una segunda votación por mayoría simple, con lo que quedarían abiertas las puertas para que el rey Felipe VI le encargue armar gobierno al actual presidente, Sánchez, quien, según los mismos cálculos, conseguiría una ajustada mayoría.

El líder del PP fue acompañado en el acto de apertura del curso político en el castillo de Soutomaior, por sus principales barones autonómicos: los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; de Murcia, Fernando López Miras, y de Baleares, Marga Prohens.

Además, estuvieron en el acto la secretaria general, Cuca Gamarra, y el coordinador general, Elías Bendodo.

Con información de Télam