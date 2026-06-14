En Tijuana, la pequeña diáspora iraní disiente en casi todo, excepto en su selección

En Tijuana, la pequeña diáspora iraní se pone de acuerdo en pocas cosas, excepto en el Equipo Melli.

A unos 40 km al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, en medio de las taquerías de las afueras de Tijuana, ondea una bandera con los colores mexicanos: verde, blanco y rojo. Pero su diseño dista mucho de ser ‌habitual en la zona.

En su interior se encuentra lo que, ‌según su propietario, Saied Assadi, es el segundo restaurante iraní de todo México. "La comida es una de mis pasiones", dijo cuando Reuters lo visitó esta semana, mientras servía un plato tradicional iraní a base de arroz, tomates a la parrilla, carnes y ensalada.

Pero no todos los iraníes de la zona están deseosos de visitar el restaurante de Assadi.

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La comunidad iraní en Tijuana solo cuenta con unas 20 personas, de una población municipal de unos 2 millones. Sin embargo, incluso en esta pequeña comunidad, las diferencias políticas simbolizan la división en la diáspora y los retos a los que se enfrenta la selección iraní en el Mundial.

A Dara Makoipour, un iraní que se mudó a Tijuana en 2018, le desagradan las banderas ​que decoran el restaurante de Assadi. "Tenemos opiniones ⁠diferentes", dijo Makoipour, quien prefiere cruzar la frontera para comer en restaurantes iraníes de California.

La bandera que decora el restaurante de Assadi era ‌el estandarte nacional de Irán antes de la revolución de 1979 y se asocia con el anterior gobierno del ⁠país liderado por el Sha.

Se ha convertido en un tema de controversia de ⁠cara al Mundial, ya que los aficionados que intenten llevarla a los estadios podrían infringir las normas de la FIFA que restringen la propaganda política.

En el Mundial de Qatar 2022, los servicios de seguridad denegaron la entrada a los aficionados que llevaban la bandera.

Cuando se le preguntó por los ⁠iraníes a quienes la bandera les resulta desagradable, Assadi respondió: "Si esa persona quiere venir a comer comida iraní o no por ​culpa de la bandera, es su elección. Hay gente que es extremista".

Pero hay algo que une a ‌Makoipour y Assadi, y es su apoyo a la selección de ‌fútbol de Irán, conocida coloquialmente como Team Melli, que significa "selección nacional" en persa.

Sin saber a ciencia cierta si Estados Unidos concedería visados ⁠al equipo, dado que ambos países están en guerra, la selección iraní anunció el mes pasado que trasladaba su base de entrenamiento de Arizona a Tijuana.

La elección tenía cierto sentido. Esta ciudad fronteriza está relativamente cerca de los partidos de la fase de grupos del equipo en Los Ángeles y Seattle, y México estaba encantado de acogerlos.

Aun así, para una selección que representa a un país donde el alcohol está prohibido y las ​mujeres deben llevar hiyab, ‌una ciudad famosa por sus clubes de striptease y sus casas de juego era una elección atrevida.

Si el equipo tenía dudas, estas parecieron disiparse gracias a la cálida bienvenida que recibieron de los aficionados cuando llegaron el domingo pasado. Desde entonces, un pequeño grupo de aficionados se ha reunido cada día frente al hotel en busca de autógrafos.

"Tijuana y, sobre todo, la gente de México, han sido increíbles", declaró a Reuters el futbolista iraní Saeid Ezzatollahi.

Hasta ahora, el Team Melli no se ha aventurado ⁠muy lejos. Viaja con un chef privado, soldados mexicanos vigilan su hotel y sus únicas salidas han sido en autobús fletado a un estadio cercano para entrenar.

AMOR A PRIMERA VISTA

La comunidad iraní en Tijuana es tan pequeña que ni siquiera aparece en el censo, una diferencia notable con respecto a la cercana Los Ángeles, que cuenta con la mayor comunidad iraní fuera del país.

Pero Sadegh Galavi dijo que se sintió como en casa de inmediato cuando él y su esposa visitaron la ciudad en 2022 desde Teherán.

"Nos enamoramos de México", dijo. "Y luego Tijuana me hace sentir que hay muchas oportunidades para trabajar, para hacer muchas cosas, para construir una vida".

Galavi encontró trabajo después de ver un coche en la calle con una matrícula personalizada que decía TEHERÁN. Dejó una ‌nota en el parabrisas; el propietario resultó ser Makoipour.

Galavi es ahora mecánico en un negocio de restauración de automóviles propiedad de Makoipour.

El domingo, el equipo viajará en avión privado a Los Ángeles un día antes de su primer partido del Mundial, contra Nueva Zelanda.

El personal de apoyo y los miembros de la federación de fútbol a los que se les ha denegado el visado estadounidense se quedarán atrás, incluidos el supervisor del equipo, los analistas y el enlace con la prensa.

El Departamento de Estado ha declarado que no permitirá que la selección iraní "abuse de este sistema para introducir a terroristas en ‌Estados Unidos bajo falsos pretextos".

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, respondió que el Gobierno de Donald Trump cree que "cualquiera que no piense como ellos es un terrorista".

La bandera iraní sigue siendo un punto álgido. Una organización sin ánimo de lucro de California ha presentado una demanda para impedir cualquier restricción a ‌la entrada del estandarte prerrevolucionario en ⁠los estadios, amparándose en la libertad de expresión.

La FIFA remitió previamente a Reuters a su código de conducta en los estadios, en el que se prohíbe cualquier bandera "de carácter político, ofensivo y/o discriminatorio", pero no respondió de inmediato a ​una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Assadi, cuyo restaurante exhibe esa bandera, dijo que cree que la república islámica "no está dando a la gente la libertad" que se merece.

Pero animará a la selección el lunes, independientemente de sus opiniones políticas y de las del equipo.

"Prácticamente todo el mundo en Irán juega al fútbol", dijo. "Espero que todos los iraníes apoyen al equipo como futbolistas".

Con información de Reuters