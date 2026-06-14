Con siete proyectos en marcha, Formosa busca consolidarse como un nuevo polo energético: todos los detalles

Formosa avanza en una nueva etapa de desarrollo de su sistema energético con la presentación de siete proyectos privados de plantas de almacenamiento mediante baterías, una tecnología que permitirá fortalecer la red eléctrica, responder a los picos de demanda y acompañar el crecimiento productivo de la provincia. En conjunto, las iniciativas ofrecen una capacidad máxima de 354 megavatios (MW) y se distribuirían en nueve puntos estratégicos del territorio formoseño.

La llegada de estas propuestas refleja el interés del sector privado por invertir en una provincia que cuenta con una infraestructura eléctrica consolidada y que en los últimos años incorporó nuevas alternativas de generación renovable, especialmente a partir del desarrollo de parques solares.

Los proyectos de almacenamiento energético se localizarían en cuatro puntos de la ciudad de Formosa y también en las localidades de Pirané, El Colorado, Laguna Blanca, Ibarreta y Las Lomitas. El objetivo principal de estas instalaciones será almacenar energía en momentos de menor consumo, como durante la madrugada, y liberarla durante las horas de mayor demanda, especialmente en los días de altas temperaturas del verano.

Esta tecnología permitirá reducir la presión sobre el sistema eléctrico en los momentos críticos de consumo y contribuir a mejorar la estabilidad del servicio para hogares, comercios e industrias. El gerente de Recursos y Energía de Formosa Sociedad Anónima (REFSA), Benjamín Villalba, destacó que las condiciones actuales de la infraestructura provincial hacen posible la llegada de este tipo de inversiones.

“Formosa cuenta con una Estación Transformadora principal de 500/132 kV con 600 MVA de potencia instalada, 12 estaciones transformadoras distribuidas estratégicamente, más de 557,9 kilómetros de líneas de alta tensión de 132 kV y 545 kilómetros de líneas de media tensión”, detalló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El avance de los sistemas de almacenamiento se suma al proceso de diversificación de la matriz energética que la provincia impulsa mediante el desarrollo de energías renovables. En ese camino, la empresa MSU Green Energy ya puso en funcionamiento una planta solar en Ingeniero Juárez y proyecta una nueva instalación en Las Lomitas.

Por su parte, la firma Ambiente y Energía tiene previstos seis proyectos de generación solar en distintas localidades formoseñas, de los cuales dos ya iniciaron su cronograma de instalación en Pirané y Laguna Blanca.

Villalba señaló que las futuras plantas de baterías tendrán un papel clave para optimizar el funcionamiento de la red eléctrica. “Los proyectos para desarrollar plantas de almacenamiento cumplirán una función fundamental para aliviar el sistema eléctrico, reducir interrupciones y lograr que los usuarios cuenten con un mejor servicio, almacenando la energía en los horarios de bajo consumo y liberándola cuando la demanda es alta”, afirmó.

La incorporación de estos nuevos proyectos forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura energética de la provincia, mejorar la calidad del abastecimiento y generar las condiciones necesarias para nuevas inversiones.