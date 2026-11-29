“Intentar definir a Santiago Abascal es meterse en las entrañas más profundas del pensamiento posfranquista en España”. De esta manera definió un antiguo allegado al líder de la ultraderecha Vox en diálogo con El Destape. Abascal será una figura clave ante una eventual coalición de gobierno encabezada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, si se impone en las elecciones de este domingo. Por precaución, pidió no ser citado, un tanto por respeto a la figura del candidato, aunque dejó entrever que por temor. No es el único que esgrime este sentimiento.

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Santiago Abascal nació el 14 de abril de 1976, en una España todavía revolucionada tras la muerte del dictador Francisco Franco meses antes y sin una reconfiguración ni parcial del sistema político. El país era gobernado por el rey Juan Carlos, el heredero electo por el “dedazo” del dictador, y por las Cortes franquistas que trascendieron al régimen. La rápida autoliquidación del viejo régimen, dirigida por el entonces político de raza y futuro presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, surtió efecto y allanó el camino para la creación de un nuevo horizonte en el país, pese a las críticas de algunas familias contentas con el legado de Franco, que se autopercibían víctimas. De ese grupo provenía el pequeño Abascal, cuya familia, de las más conservadoras del norteño País Vasco, le inculcó un rechazo al pacto democrático y a las nuevas élites posdemocráticas —o castas, como ahora él las llama—.

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Un dato no menor es que su abuelo, Manuel Abascal Pardo, fue alcalde de Amurrio (Álava) y diputado provincial —la localidad vasca donde vivió y nació Santiago años después— durante el franquismo, entre 1963 y 1979. Eso le valió a su familia un nivel de jerarquía, porque Álava fue una de las pocas localidades de la región que apoyó abiertamente el alzamiento militar del Caudillo y lo respaldó durante la dictadura.

Santiago dio sus primeros pasos en política en la Alianza Popular (AP), una confederación de pequeños partidos regionales creada meses después de la muerte de Franco, con el objetivo de aglutinar a todos sus partidarios “detrás de un candidato y una sola bandera, la de la identidad española”, tal como la describen viejas consignas de la época. La familia Abascal fue parte, aunque solo como afines y no como militantes. La AP se disolvió finalmente en 1989 y forzó a todos sus simpatizantes a disolverse también en otras opciones políticas. Los Abascal, entonces, comenzaron a poner su voto en el Partido Popular (PP).

El joven Santiago Abascal, en sus años como miembro de la juventud del PP.

Fue allí donde el futuro líder de Vox comenzó su formación más integral, afiliándose a los 18 años, en 1994. Ese año su vida también se vio marcada por otros dos hechos: su ingreso a la carrera de sociología en Deusto, Bilbao, y el comienzo de la Oldartzen, también conocida como la “socialización del sufrimiento”, la estrategia que lanzó la guerrilla ultranacionalista vasca ETA para perseguir a civiles “fascistas” que tuvieran alguna ligazón con la herencia franquista.

Textos, estudios y custodias: el día a día de Abascal en Deusto

Existen pocos registros que reporten cómo fue la etapa estudiantil del joven Abascal. Los pocos testimonios que circularon por internet en los últimos años lo describieron como un personaje silencioso, que “no buscaba destacar sentándose en primera fila” o presentándose al debate “todo el tiempo”, sino como alguien muy comprometido al estudio. Sin embargo, más de uno recuerda cómo vivía Abascal los días de la ETA mientras intentaba ser un estudiante más.

“Aunque ya pasaron muchos años, debo reconocer que no guardo ningún recuerdo especial de Abascal. Solamente que, en la puerta del aula donde yo impartía mis clases, había tres escoltas: el de Abascal, el de otro alumno del PP y el mío”, reveló a El Destape el profesor Javier Elzo, sociólogo y catedrático de la Universidad de Deusto, quien fuera docente de Abascal durante su formación en los años ‘90.

En su autobiografía “No me rindo”, Abascal recuerda en varios pasajes cómo vivió emocionalmente la rabiosa etapa de la ETA de la última etapa del siglo XX. Los creía “no como un movimiento de liberación, sino una mafia” que “buscaba imponer el miedo hasta para decir que uno tenía miedo”. Incluso recordó que su apellido, incluido su propio nombre como el de su abuelo, figuraba en las pintadas callejeras firmadas por el grupo radical. Fue hasta amenazado, en sus palabras, dentro de la universidad, con insultos a su nombre y pasquines con su fotografía, catalogándolo como “un fascista” a eliminar.

Carlos Urquijo, ex compañero de armas en Vox del propio Abascal, reveló hace algunos años, en una entrevista con El Confidencial, cómo vivió el joven Santiago los años ‘90 con la ETA respirándole la nuca. “Esa etapa fue la que lo marcó. Han sido muchas angustias, innumerables amenazas y ataques, continuos actos de intolerancia y maltrato social, decenas de funerales de compañeros y amigos y centenares de sensaciones incómodas”, afirmó Urquijo en aquella ocasión.

Su paso por la institucionalidad del PP y su arribo a Vox

Tras licenciarse en 2003, Santiago Abascal puso todos sus esfuerzos en crecer políticamente. En 2004 llegó al Parlamento Vasco, en sustitución de Carlos Urquijo, con quien ya compartía militancia en el PP, cuando este fue nombrado delegado del Gobierno en la región. En 2005, cuando la banca debía ser renovada, Abascal no resultó electo, pero a los meses pudo volver a ocupar un escaño en la cámara en sustitución de su compañera Encina Regalado, quien también pasó a otras funciones y le cedió el lugar.

En 2006 creó la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), que al poco tiempo pasó a presidir. Allí fue donde comenzó a tejer una importante red de amigos y contactos que lo acompañarán durante un largo tiempo, como lo fueron Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros. La DENAES, como la conocen en el entorno de Abascal, fue “el germen” de la futura dirección de Vox.

“Yo lo conocí a Abascal unos dos o tres años antes de Vox, durante un acto de la FAES, que es la fundación del Partido Popular. Él me dijo que me conocía por algunos textos míos que él había leído. Nunca tuvimos mucho trato en lo personal, pero fue ahí donde nos conocimos”, explicó a El Destape el filósofo y ex presidente de Vox, José Luis González Quirós, sobre cómo fue su primer acercamiento a Abascal. “Él venía de la DENAES junto a otros jóvenes. Todos ellos se acercaron a nosotros y decidimos caminar juntos porque encontrábamos ideas comunes, principalmente en el plano político, de lo que queríamos para España”, agregó González Quirós.

Santiago Abascal, en sus años como secretario general de Vox.

Sin embargo, ese intercambio intergeneracional no duraría mucho debido a la actitud de los jóvenes entusiastas hacia los mayores: “Nosotros éramos los seniors, los intelectuales con más recorrido. Abascal y los suyos querían crecer a toda costa. Tuvimos diferencias operativas, pero principalmente porque ellos querían corrernos de en medio”.

Quirós explicó que, si bien él y sus allegados buscaron que Vox fuera “un auténtico partido liberal en esencia”, su proyecto personal no está “para nada cerca” de las pretensiones de Abascal. “Yo quería que Vox fuera liberal, pero con otra impronta. Los partidos tradicionales en España se piensan de arriba hacia abajo. Yo quería que fuera al revés: de abajo hacia arriba. España es un país con tendencia al cesarismo, al líder unipersonal. Yo no quería eso”, sostuvo Quirós a este portal, y sumó: “Los de Abascal ya estaban organizados. Tomaron el partido y adoptaron una forma autoritaria, digna de una derecha fascista más que liberal”.

Cesarismo, Franco y la “España ingobernable”

Al igual que otros líderes de la ultraderecha global, como José Antonio Kast o el propio Javier Milei, quienes ofrecieron en los últimos años definiciones ambiguas sobre las dictaduras que azotaron a sus países, Abascal no escapa a ese patrón al hablar del franquismo.

Aunque nunca se animó a levantar la mano y gritar “Viva España” en público, ni en su autobiografía ni tampoco en entrevistas televisivas se anima a condenar al dictador muerto. Algunos creen que es por astucia y otros por inteligencia previsional, aunque la mayoría coincide en que es por admiración personal. “Memoria completa, sí, pero cada uno con la suya”, llegó a decir en un acto político en 2019, en el que además describió a Franco como “un soldado, un general y un español fallecido hace medio siglo”.

Quirós fue categórico al momento de describir el pensamiento de Abascal y su práctica política. “Franco creó el mito de la ‘España ingobernable’. Esa idea de que somos un país que necesita un líder fuerte para salir adelante. Todos, absolutamente todos los partidos tras la vuelta de la democracia, aplicaron esa idea. No hay democracia interna y se deshacen de sus opositores internos. Abascal es justamente eso”, explicó.

“Y aunque parezca extraño, hay que decirlo también. En sus liderazgos internos, Sánchez y Abascal, corriendo de las diferencias ideológicas obvias, son extremadamente iguales. Eso en la españolidad se nota”, remató González Quirós a este portal sobre este punto.

El caos ingobernable, el objetivo de la ultraderecha global

Así como lo son Kast en Chile, Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos, Abascal es fruto de la ultraderecha internacional y su contexto actual. Tal como menciona el politólogo italiano Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos (2019), las nuevas derechas internacionales se nutren y se expanden principalmente por su capacidad de promover el caos al que ellos llaman nuevo establishment progresista o "de Davos", como lo define el operador político trumpista Steve Bannon y profundiza Empoli en su libro.

Abascal es, en ese sentido, el primo hermano político de Milei al otro lado del Atlántico. No por nada se reunieron reiteradas veces, incluso durante la última visita del argentino a Madrid, hace poco más de dos semanas. "Santiago Abascal es mi amigo y es un hombre de honor que trabajará duro para hacer exactamente lo que el país necesita, sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo", llegó a decir Milei a principios de noviembre, cuando estuvo en España para el lanzamiento de campaña del líder de Vox.

Amigos abandonados, aunque con lealtad intachable

Aunque supo tejer amistades en el camino que lo acompañaron en buena parte de su vida, Abascal adoptó una práctica política que lo hizo cambiar de amigos más de una vez, para reemplazarlos por nuevos jugadores en su estructura. González Quirós, sin embargo, insistió a este portal en que él “siempre fue así” y que “siempre tuvo esa actitud de desplazamiento, ya desde su época en el germen Denaes”.

Las rupturas más significativas son la de su antiguo círculo fundador, integrado por Javier Ortega Smith y Víctor Sánchez del Real, además del matrimonio Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Los tres primeros fueron parte del PP junto a Abascal a principios de siglo, mientras que Monasterio decidió sumarse a Vox a finales de la década pasada y llegó a ser presidenta del partido en Madrid y vocera de la asamblea madrileña hasta 2024, cuando Abascal la cercó y la desplazó.

Sin embargo, algo llamativo es que pese a sus críticas y enojos iniciales, ninguno de sus ex aliados quiere hablar en público sobre Abascal ni sobre Vox, como si todavía cuidaran de la imagen partidaria.

Al ser consultado El Destape, Sánchez del Real se negó a responder preguntas. “Más allá de lo que he dicho en mis redes y en su momento en medios, no realizaré declaraciones ni entrevistas sobre don Santiago Abascal y su actual equipo de gestión”, respondió en un mail a este medio.

Otro caso similar fue la propia Rocío Monasterio, quien al principio se mostró dispuesta a conversar con El Destape vía email, pero finalmente se negó. "Con sinceridad, creo que sólo aportaría desconcierto. Conozco demasiado bien Vox, a Abascal y a su equipo. Estamos en unos días complicados para España y no debo distraer", afirmó en su último mensaje a este portal.

Lo que es indudable es su capacidad de construcción. Pese a apelar a "lo peor" del cesarismo, como lo definió González Quirós, Abascal todavía promete y deja qué hablar a la política española. Aunque con una característica negativa: Vox construye "desde el fracaso de los partidos tradicionales y no desde un horizonte posible" para los españoles.

"Si cae Abascal, habrá otro Vox. Aunque veo imposible que, por cómo están las cosas, alguien pueda voltear al líder de nuestra ultraderecha", remató Quirós al respecto.