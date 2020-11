La campaña del candidato presidencial de la oposición en Estados Unidos, Joe Biden, consideró "indignantes" y "sin precedentes" las declaraciones de Donald Trump sobre frenar el recuento de votos y aseguró que el equipo legal "está listo para actuar" ante cualquier intento de resolver los comicios por la vía judicial.

El actual presidente de Estados Unidos acusó a Biden de fraude y dijo que "están tratando de robar la elección", cuando el candidato del Partido Demócrata había dicho que eran optimistas con el resultado.

"Fueron indignantes porque es un esfuerzo de quitarles los derechos democráticos a los ciudadanos estadounidenses", aseguró la directora de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, al calificar las palabras del republicano que se declaró ganador, denunció fraude y anunció que irá a la Corte Suprema.

"Fue algo sin precedentes porque nunca antes en nuestra historia un presidente de los Estados Unidos había tratado de despojar a los estadounidenses de su voz en una elección nacional", indicó en un comunicado difundido en un momento en que el escrutinio continúa en la mayoría de los estados clave del país y es imposible pronosticar un resultado final de las presidenciales.

"Después de haber alentado para evitar el recuento legal de la boletas antes del día de las elecciones, ahora Trump está diciendo que estas boletas tampoco se pueden contar después del día de las elecciones", añadió la directora de campaña.

Además, aseguraron que el conteo "no se detendrá" y seguirá "hasta que se cuente cada voto debidamente emitido".

"Trump no decide el resultado de esta elección. Biden no decide el resultado de esta elección. Es el pueblo estadounidense el que decide el resultado. El proceso democrático debe seguir y continuará hasta que finalice", agregó el texto.

La palabra de Biden tras las elecciones

En su bunker electoral en el estado de Delaware, Biden rompió el silencio político de la noche electoral con un breve discurso frente a un grupo de simpatizantes: "Sabíamos que esto venía para largo, pero estamos en camino de ganar estas elecciones."



"Nos sentimos confiados, seguimos en carrera en Georgia. Va a tomar tiempo, pero vamos a ganar en Pensilvania, y estamos optimistas en Wisconsin y Michigan", aseguró el exvicepresidente demócrata, junto a su esposa Jill Biden, sobre los tres estados considerados clave para el resultado final.

Siempre sonriente, Biden lanzó un solo ataque a Trump. "No es el lugar de Trump decir quién ganó esta elección, es una decisión del pueblo estadounidense", advirtió el candidato, ante los crecientes temores de la oposición de que el mandatario se declare ganador antes de que se conozcan los resultados finales.



En su breve mensaje, Biden repitió una y otra vez que todo indica que esta madrugada no se conocerá el nombre del ganador y advirtió que el resultado final podría tardar un día "o aún más". "Mantengan la fe, ¡vamos a ganar esto!", arengó el candidato antes de despedirse de sus simpatizantes.



Con un mapa electoral aún incompleto, Biden encabeza el recuento de electores con 236. Sin embargo, no solo está lejos aún de los 270 que necesita para ganar el Colegio Electoral, sino que algunos escrutinios parciales en estados clave dibujan un escenario un poco más favorable para Trump.