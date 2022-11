Tensión poselectoral en Brasil: Rutas cortadas, órdenes incumplidas y silencio oficial

La Policía rodoviaria no libera las rutas cortadas por bolsonaristas, como ordenó la Justicia; los estados mandaron a la Policía Militar y ya hay desabastecimiento de combustible en algunas zonas. Cada vez más aliados de Bolsonaro piden reconocer los resultados y poner fin a la incertidumbre.

La crisis poselectoral amenaza con complicar la transición de Gobierno que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva quiere comenzar lo antes posible en Brasil, aunque el mandatario saliente, Jair Bolsonaro aún no emitió palabra desde el domingo a la noche y no reconoció su derrota. En medio del silencio -ya desconcertante del jefe de Estado-, miles de sus simpatizantes salieron a las rutas de más de una docena de estados y bloquearon las rutas de acceso a ciudades, como la que conecta Brasilia con Río de Janeiro. La corte suprema ordenó que la Policía Rodoviaria libere los piquetes de camioneros bolsonaristas y hasta amenazó con sanciones a su titular, la fuerza no se ha esforzado demasiado. Por eso, al menos cinco gobernadores ya enviaron a la Policía Militar y a otras fuerzas locales a hacer su trabajo. A las escenas de represión y confrontaciones y el temor de una escalada de la violencia se suma las dudas sobre si el Gobierno cooperará para preparar la asunción de Lula en solo dos meses.

Como si este escenario no fuera lo suficientemente explosivo, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la fuerza social del aliado de Lula y diputado electo Guilherme Boulos, llamó a sus militantes a movilizarse a los bloqueos de rutas para "desbloquear las vías de acceso para hacer respetar el resultado electoral". "Esperamos ser tan bien recibidos por las fuerzas de seguridad como lo están siendo los bolsonaristas", chicaneó el dirigente de izquierda, que fue el coordinador de la campaña del PT en San Pablo, el estado que terminó de darle la ventaja a Lula el domingo.

Noticia en desarrollo