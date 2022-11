Amorim: "Espero que Bolsonaro haya aprendido la lección, fue nefasto"

El ex ministro de Defensa y ex canciller de Luiz Inácio Lula da Silva se refirió al triunfo del líder del Partido de los Trabajadores y al Gobierno que deja Jair Bolsonaro.

El ex ministro de Defensa y ex Canciller de Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, se refirió al triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y dijo sobre Jair Bolsonaro sostuvo: "Espero que no tenga mucho futuro político, que haya aprendido la lección. Fue nefasto".

En diálogo con El Destape Radio, el ex canciller brasileño afirmó: "Fueron dos etapas, la lucha contra el lawfare en el plano interno, y en el plano externo contra la narrativa para sacar a un gobierno progresista. Todo empezó con la maniobra política y el golpe parlamentario para sacar a Dilma".

"Es difícil encontrar quién no ha felicitado a Lula. Es conocida la acción de Brasil en el plano internacional y ahora la figura de Lula es mayor de lo que era", expresó Amorim. Asimismo dijo que "para que el mundo sea multipolar América Latina tiene que estar unida”. Y añadió: "Queremos discutir, y estar listos para ayudar".

"No conversamos todavía con Lula sobre la incorporación de Argentina al BRICS", señaló. "Lo veo muy positivamente, para Argentina, Brasil y América latina", explicó Amorim, una persona importante en el círculo de Lula que lo acompaña al presidente desde aquel primer mandato de enero de 2003.

Por otra parte, contó sobre la llegada de Alberto Fernández tras el triunfo de Lula: “Estoy muy contento con el resultado de la elección y con la visita de Alberto Fernández. Es muy importante, Alberto siempre ha ayudado y es un amigo muy querido de Brasil".

Reveló que "Lula fue invitado a la celebración del día de la Democracia, el 10 de diciembre. Muchos líderes saludaron por teléfono pero Alberto estuvo presente". Aunque aún no está totalmente confirmada su presencia ese día en Buenos Aires.

La visita de Alberto

El presidente argentino Alberto Fernández celebró la victoria de Lula Da Silva en la segunda vuelta electoral que se celebró este domingo en Brasil y vaticinó que "tal como lo hizo antes, le va a hacer mucho bien a Brasil y también a todo nuestro continente". El mandatario decidió viajar el lunes para hacerle llegar el respaldo al líder del Partido de los Trabajadores, que se impuso a Jair Bolsonaro con el 50,9 por ciento de los votos. "He venido acá personalmente para darle testimonio a Lula una vez más de cariño, amistad, de compromiso. Sabe que tiene en mí a un amigo sin condiciones", enfatizó Fernández en diálogo con la prensa.

Al hacer un balance de la jornada electoral, el Presidente aseguró que los brasileños "se expresaron democráticamente y con libertad" en la elección de Lula Da Silva, a quien definió como un "extraordinario dirigente y líder latinoamericano". Fernández hizo estas declaraciones tras el encuentro privado que mantuvieron desde las 13.30 en el segundo piso del hotel Intercontinental de la ciudad de San Pablo.