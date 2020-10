Después de que se llevara adelante la votación en Bolivia para definir quién será el nuevo presidente para suceder a la dictadora Jeanine Añez, el candidato del MAS, Luis Arce, tiene más de diez puntos de diferencia en los boca de urna. Sin embargo, se confirmó que no habrá resultados oficiales en esta jornada.

La decisión la tomó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia que no utilizará el sistema de resultados preliminares para el conteo de votos. La excusa fue no generar "incertidumbre" en la población y solo trabajarán con datos oficiales. El presidente del TSE, Salvador Romero, había informado que "por responsabilidad con el país" se decidió no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), ya que no desean generar incertidumbre en los bolivianos en un "clima de alta polarización".

"El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final. Esto nos va a tomar algunas horas adicionales y es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, (aunque) un poco más lento", precisó Romero.

Más allá de que no haya resultados oficiales, habrá resultados extraoficiales que serán de medios de comunicación cerca de las nueve de la noche hora argentina. El resultado de la elección daría, en principio, una ventaja de más de 10 puntos a Luis Arce, el candidato de Evo Morales, mientras que Carlos Mesa, su principal oponente rondaría estaría en segundo lugar. Por último, el candidato de extrema derecha boliviana, Luis Fernando Camacho Vaca llegaría en tercer lugar.

Por su parte, el MAS amplificó una puntillosa metodología para evitar el fraude del gobierno golpista de Jeanine Áñez en la cual generó más de mil mesas testigos en todo el país.

Votación en Argentina

Miles de bolivianos que residen en la Argentina votaron hoy para elegir el futuro presidente de su país y aguardaban por un resultado que no se dará a conocer este domingo dado que se suspendió el sistema de recuento provisorio, por lo que se esperaba un escrutinio lento. En la Ciudad de Buenos Aires, las urnas se abrieron pasadas las 8:00, con algo de demora, pero sin incidentes, para que voten unos 60 mil residentes. En todo el país, estaban habilitados para votar 142.568 bolivianos, una cifra importante debido a la nutrida comunidad boliviana que reside en el país.

Evo Morales emitió su sufragio en Buenos Aires, donde montó un centro de cómputo y comando de campaña para apoyar al candidato de su partido Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien en la previa lideraba las encuestas.