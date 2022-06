Irán ejecutó a 12 prisioneros, según una ONG humanitaria

Doce personas que cumplían condenas de cárcel en el sudeste de Irán fueron ejecutadas dentro de la prisión, afirmó hoy la ONG noruega Iran Human Rights (IHR).

Once hombre y una mujer fueron ahorcados ayer en a prisión de Zahedan, en la provincia de Sistan Beluchistan, cerca de las fronteras con Afganistán y Pakistán, según la denuncia.

Los ejecutados cumplían sentencias por delitos tales como tráfico de drogas y homicidio, y todos ellos eran miembros de la minoría étnica baluchí, de creencia sunnita en un país donde el chiísmo es mayoritario, detalló IHR.

La ONG manifestó su preocupación por el aumento de las ejecuciones y precisó que en 2021 fueron ejecutadas en Irán 333 personas, 25% más que en 2020, según la agencia de noticias AFP.

También advirtió que la mayoría de las ejecuciones recae sobre miembros de minorías étnicas y religiosas, sobre todo kurdos, árabes y baluchíes.

IHR dijo que, de acuerdo con sus datos, “prisioneros baluchíes representaron 21% de todas las ejecuciones en 2021 cuando solo son entre 2% y 6% de la población”.

Asimismo, otra ONG, The National Council of Resistance of Iran, declarada ilegal por el gobierno iraní, sostuvo que “el régimen está intensificando la represión y los asesinatos” ante el aumento de las protestas por el encarecimiento de los bienes básicos.

En su último informe anual de ejecuciones, Amnistía Internacional dijo que 28% de ellas ocurrieron en Irán en 2021 y advirtió que esa proporción puede ser incluso más alta.

Con información de Télam