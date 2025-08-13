Trump dice que buscará ampliar el control federal sobre la policía de Washington

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre inteligencia artificial en la cumbre "Ganar la carrera de la IA" en Washington D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles a los congresistas republicanos que aprueben un proyecto de ley contra el crimen que amplíe el límite de 30 días para el control policial federal en Washington y dijo que podría declarar una emergencia nacional si los legisladores no actúan.

La legislación relacionada con el crimen se circunscribiría en un principio a la capital de la nación, pero podría usarse como modelo para otras ciudades estadounidenses, agregó.

"Vamos a pedir prórrogas sobre eso, prórrogas a largo plazo, porque no se puede tener 30 días", dijo Trump durante una visita al Kennedy Center.

Asimismo, indicó que si el Congreso no aprueba una prórroga, podría declarar una emergencia nacional para ampliar el límite de 30 días.

"No quiero declarar la emergencia nacional. Si tengo que hacerlo, lo haré, pero creo que los republicanos en el Congreso aprobarán esto casi por unanimidad", afirmó.

Con información de Reuters