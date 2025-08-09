Tres heridos en un tiroteo en Times Square de Nueva York

Tres personas resultaron heridas de bala en Times Square, informó el sábado el Departamento de Policía de Nueva York.

Las personas -una mujer y dos hombres- se encuentran estables en un hospital, informó un portavoz de la policía de Nueva York.

Un joven de 17 años está detenido, añadió la policía, que recuperó un arma de fuego.

El tiroteo tuvo lugar en torno a las 0520 GMT y se produjo tras un altercado verbal con una de las víctimas, añadió la policía de Nueva York.

Los tiroteos masivos son relativamente frecuentes en Estados Unidos, donde las armas están ampliamente disponibles.

El incidente en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Nueva York se da después del tiroteo de julio en una torre de oficinas de Manhattan, que terminó con cuatro muertos, entre ellos un alto ejecutivo de Blackstone y un agente de la policía de Nueva York.

Según un comunicado publicado por el departamento de policía de la ciudad el 4 de agosto, Nueva York registró un mínimo histórico de incidentes y víctimas de tiroteos en los siete primeros meses de este año.

Con información de Reuters