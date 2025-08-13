Economista de Goldman planea "seguir haciendo" lo mismo tras ataque de Trump

Foto de archivo de David Solomon, CEO de Goldman Sachs

Un economista de Goldman Sachs dijo el miércoles que no hay planes de cambiar la forma de trabajo de su equipo luego de que Donald Trump arremetiera contra la firma y su presidente ejecutivo por una estimación de que los consumidores de Estados Unidos soportarían la peor parte de los costos de los aranceles.

La defensa del economista jefe de Estados Unidos, David Mericle, del trabajo de su equipo se produjo un día después de que Trump dijera en una publicación en las redes sociales que el CEO de Goldman, David Solomon, "no debería molestarse en dirigir una gran institución financiera" y arremetiera contra la investigación económica del banco.

El informe atacado por Trump, publicado el 10 de agosto, estimaba que los consumidores estadounidenses han soportado hasta ahora menos de una cuarta parte del costo de los aranceles, pero que esa proporción aumentaría a dos tercios si los gravámenes se aplican de la misma manera que antes.

Trump, por el contrario, insiste en que las empresas y los gobiernos extranjeros están absorbiendo el costo de unos aranceles que ahora son, de media, los más altos en casi un siglo, y que los hogares estadounidenses salen indemnes.

Atacó a Goldman y a sus economistas por hacer "una mala predicción".

Al ser consultado en una entrevista en la CNBC sobre si la arremetida de Trump había tenido un efecto amedrentador en el trabajo de su equipo, Mericle dijo: "Estamos tratando de hacer el mejor pronóstico que podemos para nuestros clientes, y publicamos informes de investigación como el que publicamos el fin de semana para informar a esos puntos de vista".

"Y seguiremos haciéndolo".

(Reportaje de Dan Burns; Editado en español por Juana Casas)