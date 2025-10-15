Avión que transportaba a jefe del Pentágono realiza aterrizaje imprevisto por fisura en parabrisas

15 oct (Reuters) -Un avión que transportaba al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó el miércoles un aterrizaje no programado en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave, dijo el Pentágono, agregando que el funcionario estaba a salvo.
"El avión aterrizó siguiendo los procedimientos estándar y todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, están a salvo", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.
Hegseth regresaba de un breve viaje a Bruselas.
No es la primera vez que aviones militares estadounidenses en los que viajaban funcionarios de alto rango sufren problemas mecánicos.
A principios de este año, un avión de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio a Múnich se vio obligado a regresar a Washington tras experimentar un problema mecánico.
Con información de Reuters