La UE instó a los Estados europeos a excluir las tecnologías de China

El Consejo Europeo defendió a los Estados miembros que aplicaron de manera "eficaz y rápida" las recomendaciones para exceptuar de las redes de 5G a las empresas Huawei y ZTE.

La Comisión Europea (CE) instó este jueves a los Estados miembros del bloque para que excluyan a las tecnológicas chinas Huawei y ZTE del despliegue de sus redes de 5G. Según alertaron en un comunicado, se trata de proveedores que plantean "serios riesgos" para la seguridad nacional, por lo que consideró "absolutamente justificado" que esa medida ya sea aplicada por algunos de los países de la Unión Europea (UE). En esa línea, además, la organización tomará "medidas para evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas".

"De conformidad con tales decisiones y, sobre la base de una amplia gama de información disponible, la Comisión considera que Huawei y ZTE representan, de hecho, riesgos sustancialmente mayores que otros proveedores de 5G", afirmó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.



Además, el comisario de Mercado Interior y encargado de Telecomunicaciones, Thierry Breton, declaró que esa decisión tomada por ciertos Estados miembro "está absolutamente justificada y en línea con las recomendaciones (de Bruselas)". El liberal francés evitó poner nombre a la "decena" de gobiernos de la UE que implementan ya la política de vetar como proveedores a las dos compañías chinas, pero emplazó al resto de países seguir la misma línea para "reemplazar a los proveedores de alto riesgo", para lo que invitó a los grandes operadores a "abordar" también esta necesidad de relevo.

Breton también dijo que el Ejecutivo de la UE, que no tiene poderes en esta área, pero emitió una serie de recomendaciones, aplicará las mismas prerrogativas en su propia política de contratación de telecomunicaciones y financiación de programas para "evitar la exposición" a Huawei y ZTE. "Hemos sido capaces de reducir o eliminar en tiempo récord nuestra dependencia en otros sectores como el energético, cuando muchos pensaban que era imposible, y la situación con el 5G no debe ser diferente", advirtió en declaraciones a la prensa en Bruselas, antes de alertar que la UE "no puede permitirse el lujo de conservar dependencias críticas que puedan convertirse en armas contra nuestros intereses".

En este sentido, marcó que no corregir la situación sería "una vulnerabilidad demasiado grave y un riesgo demasiado serio para la seguridad común" y, por ello, los Estados miembro y operadores deben "tomar las medidas necesarias sin más dilación".

Con información de EuropaPress.